Na čo najviac v regióne míňame? Bývame draho, vzdelávame sa málo

ZVOLEN. Bývame draho, vzdelávame sa málo. Hoci naše zárobky nie sú príliš vysoké, na autách nešetríme.

Vyplýva to z analýzy Štatistického úradu, keď porovnával príjmy a výdavky slovenských domácností za rok 2016.

S čistým ročným príjmom v Banskobystrickom kraji, ktorý dosahoval 5226 eur, mierne zaostávame za priemerom Slovenska, z ôsmich krajov menej zarábajú ľudia v Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji.

Z našich príjmov minieme málo, len 4149 eur (menšie útraty majú v Prešovskom a Košickom kraji), naše priority vo výdavkoch sú však so zvyškom Slovenska pomerne rozdielne.

Sme na poprednom mieste v úhradách za bývanie (828 eur na osobu), kým najviac šetríme na kultúre a rekreáciách (266) a ešte viac na vzdelávaní (26), v tom sme na chvoste rebríčka pred posledným Prešovským krajom.

Najviac do kultúry investujú ľudia v Bratislavskom kraji, čo nie je asi žiadnym prekvapením, do vzdelania v Žilinskom kraji.

Po úhradách za bývanie dávame najviac peňazí na stravu (792) a v porovnaní s inými krajmi pomerne dosť aj na dopravu (489).

Móda zrejme nepatrí vo veľkej miere k našim prioritám, menej na odievanie a obuv minú len v Košickom kraji. Ani reštaurácie nás veľmi nelákajú, menej do nich investujú takisto len v Košickom kraji.

V útrate za autá a ich údržbu nás však nie príliš vysoké príjmy nebrzdia, v tomto sme v prvej trojke po Žilinskom a Trnavskom kraji.

Niektorí neušetria nič. Alebo čo ušetria, rýchlo minú

Anna Vyletelová má 68 rokov a, ako sama hovorí, hlboko do vrecka. „Mám dôchodok 410 eur, a to už v tom mám zarátaný vdovský dôchodok 70 eur. Ťažko sa z toho žije,“ priznáva. „Kebyže nemám nejaké úspory, neviem, ako by som z toho vyšla. Kupujem len tie najnutnejšie veci,“ dodáva.