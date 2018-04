Prezident MVK Zvolen: Bez sponzorov sa budeme potulovať vždy len na chvoste tabuľky

Sezóna 2017/2018 sa pre volejbalistov MVK Zvolen skončila už dávnejšie. V extralige obsadili ôsmu priečku. Sezónu hodnotí v rozhovore prezident klubu.

23. apr 2018 o 10:12 Stanislav Černák

ZVOLEN. Volejbalisti MVK Zvolen sa po dlhšom čase predstavili v sezóne 2017/2018 v najvyššej slovenskej súťaži. O jej náročnosti sa presviedčali od začiatku. Striedali dobré výkony s tými horšími. Predsezónne ciele boli jasné. Udržať sa v extralige. To sa im podarilo už po nadstavbovej časti, v ktorej sa prebojovali do play-off.

Vo vyraďovacej časti však vždy ťahali za kratší koniec. Najskôr bola nad ich sily Nitra, neskôr ich zdolala Myjava a v konečnom zápase o 7. mieste podľahli zverenci trénera Vaška COP Trenčín, a tak obsadili konečnú ôsmu pozíciu. Už po poslednom zápase sezóny tréner Martin Vaško tvrdil, že umiestnenie je reálnym obrazom výkonnosti. Už skončenú sezónu sme zhodnotili s prezidentom klubu Marekom Rojíkom.

Zvolenský mužský volejbal sa po dlhšom čase dostal do extraligy. Čo ukázala nedávno skončená sezóna vedeniu MVK Zvolen a ako ju hodnotíte?

– Predsezónny cieľ sme naplnili. Sezóna však ukázala, že ak sa chceme dostať na vyššie priečky, tak rozpočet musíme minimálne zdvojnásobiť. A to podotýkam minimálne, čo vo Zvolene v konkurencii hokeja a futbalu nebude vôbec jednoduché.

Predsezónnymi ambíciami bola záchrana v extralige. To sa MVK aj podarilo. Tréner Vaško po poslednom zápase sezóny povedal, že umiestnenie je reálnym výsledkom, kam toto mužstvo v extralige patrí. Súhlasíte?

– Áno. Predsezónny cieľ sme naplnili, avšak reálne sme mali skončiť na 7. mieste. To nás v klube všetkých mrzí, či hráčov, či vedenie. Hlavne nevydarený domáci zápas proti Trenčínu bol obrovským sklamaním.

Presne ako hovoríte. Sklamaním pre fanúšikov bola záverečná séria o siedme miesto proti COP Trenčín. Nemali sme na to zdolať Trenčanov?

– Určite sme na to mali, zdolať Trenčanov. V sezóne sme ich niekoľkokrát zdolali, no väčším sklamaním oproti výsledku je predvedený výkon. Bez bojovnosti, chuti po víťazstve. Úplne odovzdaný. To nás viac mrzelo ako konečný výsledok. A zvlášť pred domácimi fanúšikmi, ktorí takisto odchádzali z haly sklamaní... Bolo to pre nás obrovské sklamanie. Naši hráči ešte neboli pripravení na taký tlak. Aj keď sa hralo „len“ o siedme miesto.

V pár zápasoch sa ukázal aj matador Pavel Bartík a keď nastúpil, patril medzi najlepších na palubovke. Koho by ste okrem neho vyzdvihli za výkony v tejto sezóne?

– Paľo bol určite prínosom. Nielen po hernej stránke, ale aj psychickej. Bol oporou pre mladších chalanov a prinášal do hry aj viac emócií, čo niektorým našim hráčom chýbalo. Bol by som rád keby ešte nezavesil tenisky a pomohol aj budúci rok. Uvidíme či sa nám ho podarí zlomiť. A koho vyzdvihnúť? Volejbal je kolektívny šport, a preto musia bojovať všetci. V našich podmienkach, keď takmer každý hráč uteká z práce na tréning a cez víkend na zápas... No, nemáme tu profesionála, musím vyzdvihnúť všetkých, nemali to vôbec ľahké. Veľkým prínosom bolo libero Marek Hraňo. Za pokrok by som ešte pochválil nášho odchovanca juniora Tomáša Bamburu.

Vo Zvolene pravidelne chodilo na domáce zápasy viac ako 100 divákov. Fanúšikovský záujem o volejbal vo Zvolene je. Čo smerom do budúcnosti? Ako to vyzerá s financiami a prípadnými posilami a odchodmi?

– Áno, ľudia si cestu do haly našli, ale stále mi tam chýbali niektoré známe tváre, ktoré volejbal radi hrajú, ale pozrieť neprišli. Chodili aj mladí volejbalisti z Banskej Bystrice, pre ktorých je extraliga vo Zvolene veľkou motiváciou na ďalšiu prácu na tréningoch. Takisto aj pre našich. Minulý týždeň sa manažér Paľo Bartík rozprával postupne so všetkými hráčmi a zatiaľ to vyzerá tak, že káder ostane pohromade. Radi by sme ho však doplnili o dvoch hráčov, čo, samozrejme, závisí od financií. Je tvorený mladými hráčmi, ktorí sa dostávajú do najlepších volejbalových rokov. Takže je na čom stavať. Na financiách pracujeme od začiatku roka. Zatiaľ to vyzerá tak, že extraliga sa hrať bude, už či budú peniaze navyše je stále v jednaniach. Rozrástli sme sa aj v mládežníckej základni, čo so sebou prináša ďalšie zvýšené výdavky, ale uvedomujeme si, že bez kvalitnej mládeže to nemá význam robiť. Špekulujeme nad spoluprácou so susednou Banskou Bystricou. Všetko to však chce tie nešťastné financie. Podrobnosti nebudem rozoberať, ale bez sponzorov sa budeme potulovať vždy len na chvoste tabuľky.