Nové číslo týždenníka MY Žurnál prináša viaceré bonusy

Najčítanejší regionálny týždenník tento týždeň na 40 stranách s prílohou MY na vidieku, so samostatnou tematickou 24-stranovou prílohou Bývanie aj so samostatným TV programom.

22. apr 2018 o 22:14

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Písmo: A - | A + 0 0 Aktuálne číslo MY Žurnálu (MY Zvolensko-podpolianske noviny) je na svete. Nájdete v ňom množstvo zaujímavostí z regiónu, ale aj historický seriál Šľachtické rody, rady pre záhradkárov a oddychové čítanie. Okrem toho si v čísle prečítate: Na čo najviac míňame? Mapovali sme a porovnávali. Náš kraj so zvyškom Slovenska, Slovensko so zvyškom Európy. Dvojstranová tematická príloha o financiách a o tom, ako žijú slovenské domácnosti.

O titul kráľovnej krásy bude vo finále Miss Slovensko súťažiť aj Katarína Očovanová z Hriňovej

Má 17 a Rubikovu kocku poskladá aj poslepiačky

Predstavujeme osobnosti regiónu: Magdaléna Sluková zo Senohradu je už piaty rok jednou z vedúcich Detského folklórneho súboru Vartášik v Krupine

MY na vidieku: Osem strán nielen pre poľnohospodárov + seriál pre Záhradkárov Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

+ krížovky pre malých aj veľkých + aktuálne športové spravodajstvo Najnovšie číslo vychádza na 40 stranách. Bonusom je samostatná tematická 24-stranová príloha Bývanie + samostatný magazín Slovensko s TV programom 31 staníc na 7 dní. Týždenník MY Zvolensko-podpolianske noviny dostane v stánkoch, obchodoch aj u kolportéra už od pondelka 16. apríla. Lacnejšie si ho môžete kúpiť v redakcii, sídli na Nám. SNP 87/8 (oproti pošte).

Nechajte si posielať ranný prehľad najdôležitejších správ e-mailom Váš e-mail bol úspešne zaregistrovaný. Aktivujte si odber správ kliknutím na odkaz, ktorý sme vám poslali e-mailom. Váš e-mail sa nepodarilo zaregistrovať. Váš e-mail nemá správny formát. Odoberať newsletter