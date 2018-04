Mizéria Zvolena pokračuje, nádeje MFK pochoval exportný vlastenec

Zvolenskí futbalisti sa prepadávajú v tabuľke druhej ligy čoraz nižšie, aktuálne sú na predposlednom mieste. Po zápase priznal tréner Süttő, že káder Zvolena nie je vyzretý.

22. apr 2018 o 13:50 (mim)

MFK Zvolen – KFC Komárno 1:2 (0:1)

Góly: 23. Hamšík - 52. Šimko (vlastný), 56. Nurković, ŽK: 2 – 2, ČK: 1 – 0. Rozhodoval: Jurenka, 338 divákov.

Zvolen: Gábriš – Jovanović, Šimko, Kotora, Budinský, Lupčo, Hamšík (52. Jamrich), Bellay (57. Pavlík), Gregáň (82. Mádel), Tóth, Bencz

Komárno: Maťašovský – Popović, Ondruš, Špiriak, Šurnovský, Luzin (46. Hovsepyan), Domonkos, Matić, Mészáros, Nagy (46. Duda), Nurković (90. Kelemen).

Postavenie oboch mužstiev v tabuľke v pásme zostupu dávalo záruku bojovného stretnutia o dôležité body v boji o záchranu v druhej najvyššej súťaži.

Obidve mužstvá začali opatrne a nervózne. Kopili nepresnosti v stredovej zóne a až po centri Bellaya v 5. minúte sa hra rozbehla. V 10. minúte predviedol peknú individuálnu akciu Matić, no Gábriš včas zakročil a už o minútu obetavo zlikvidoval strelu Meszárosa a tutovku Matića z piatich metrov. Gábriš vychytal aj pokus Popovića. Potom Maťašovského preveril Ľupčo a neskôr Lizin zastavil nedovolene Gregáňa . Po priamom kope presnou hlavičkou otvoril skóre Hamšík - 1:0.

Domáci po góle prevzali iniciatívu, hostia kopili fauly a do polčasu sa do šance dostal ešte Bencz, potom zastavil Luzin i za cenu karty Gregáňa. V najväčšom tlaku zastavili domácich arbitri, šesť minút sa nehralo pre technické problémy rozhodcovskej zástavky. Po rozohratí mohol MFK už viesť o dva góly, no Špiriakov odkop lopty spoza bránkovej čiary sa neriešil. Bodku za prvým dejstvom dal strelou tesne vedľa ľavej žrde Bencz.

Po výbornom výkone v prvom dejstve nastúpili Zvolenčania bez zmien, hostia dvomi striedaniami oživili ofenzívu a zatlačili domácich do vlastnej šestnástky. V 52. minúte prišiel šok pre MFK. V snahe dostať loptu po centri hostí do bezpečia, Šimko po „rybičke“ hlavou prekonal Gábriša - 1:1. Vlastný gól domácich šokoval natoľko, že už o 5 minút sa Komárno radovalo znova. K odrazenej lopte sa po chybe domácej obrany dostal v pokutovom území Nurković a krížnou strelou prekonal Gábriša - 1:2.

Do konca zápasu sa už skóre napriek snahe domácich nemenilo, naopak šance mali hostia, keď ešte hlavička Ondruša skončila nad, striedajúci Hovsepyan trafil brvno a Nurkovića vychytal Gábriš. Komárno robilo všetko pre to, aby naťahovali čas, padali pri každom kontakte so súperom, ležali a neponáhľali sa s rozohraním a navyše, hrali beztrestne tvrdo. Keď videl Mádel červenú kartu za zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred pokutovým územím, bolo rozhodnuté. Výborne rozohraný zápas domáci prehrali vlastným pričinením a poriadne si skomplikovali postavenie v boji o záchranu v súťaži.

Okamih stretnutia

V 52. minúte domácich šokoval vlastný gól. V snahe dostať loptu po centri hostí do bezpečia Šimko po „rybičke“ hlavou prekonal vlastného gólmana Gábriša.

Hráč zápasu

Spoľahlivo zahral kapitán MFK Igor Kotora, vyhrával osobné súboje, výborne rozohrával akcie a na strane súpera tiež kapitán Samir Nurković, nielen pre rozhodujúci gól, ale za prehľad v hre a výbornú pozičnú hru.

Slovo trénera

Marián Süttő, tréner MFK Zvolen: „Zápas sme rozohrali takticky dobre, súpera sme nepúšťali do šancí, dobre sme strážili svoju polovicu a trpezlivo čakali na šancu, čo sme využili a získali vedenie. Mohli sme pridať i druhý gól, neviem či pri našej šanci nebola lopta za čiarou. Povedal by som, že súper mal na ihrisku viac hráčov. V druhom polčase sme si dali smolný vlastný gól a ten nás rozhodil. Potom nás súper po chybe potrestal druhým gólom a náš tlak v závere bol už iba platonický. Náš káder nie je vyzretý, skláňam sa pred výkonom dvojice Gábriš a Kotora, mladí hráči nemajú, alebo nevedia zužitkovať hráčske kvality.“