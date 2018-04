Obľúbené podujatie: Beh šrégom nočným Zvolenom povedie okolo pamiatok v meste

Pod Pustým hradom sa bude konať už 4. ročník behu Šrégom nočným Zvolenom. Je to najväčšie bežecké podujatie svojho druhu na strednom Slovensku, s účasťou až 500 bežcov, určené hlavne amatérom.

18. apr 2018 o 11:03 (ww)

ZVOLEN. Nočný beh organizujú študenti Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci s mestom Zvolen. Štart aj cieľ je pri aule TU vo Zvolene. Sedem kilometrov dlhá trať vedie okolo najväčších pamiatok mesta Zvolen – najväčším námestím na Slovensku, okolo Zvolenského zámku, pamätníku SNP, opevnenia či popri obrnenom vlaku HURBAN. Bežci súťažia o pohár rektora TU a pohár primátorky.

Večerom bude sprevádzať hrdý Zvolenčan, herec a archívny bádateľ - Radoslav Kuric

Registrácia bude prebiehať dnes (18. apríla) od 17:00, až do 19:30. Pre nezaregistrovaných bežcov je poplatok na mieste Následne sa bežci zoradia, pripravia na štart o 20:00 hod. Vyhlásenie víťazov bude prebiehať v aule univerzity o 22:00 hod.

„Aj tento rok sa bežci môžu tešiť na naše tradičné drevené medaily, ktoré pre nich sami vyrábame. Každý vníma takýto darček ako motiváciu k ďalším výkonom, tak prečo nie?“ povedal k tohtoročnému behu jeden zo zodpovedných organizátorov Peter Filip. „Tiež sme si pre bežcov pripravili aj tombolu, ktorá bude prebiehať po vyhodnotení víťazov. Žrebovať budeme štartovné čísla, pod ktorými budú pretekať. Je to novinka, ktorú na našom behu máme prvý rok a dúfame, že zožne úspech. Ceny, ktoré budú môcť bežci vyhrať budú od sponzorov a partnerov tohto podujatia“, dodala organizátorka Bianka Santorisová.

Organizátori združení v študentskej organizácií Woodenworld sa tešia sa na všetkých bežcov, ktorý prídu a odhodlajú sa odbehnúť si svojich 7km. Pre niektorých to bude oddych, pre iných zase výzva, no s istotou môžeme vyhlásiť, že pre všetkých bude to, že dobehnú cieľa víťazstvom.