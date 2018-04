Deti už spoločne vyzbierali 77 vriec odpadu

V jarných brigádach pokračujú aj tento týždeň. Každoročné podujatie Spolu vyzbierame viac sa pre dážď natiahlo na dva týždne.

18. apr 2018 o 7:55 ROS

ZVOLEN. Takmer 300 detí zo zvolenských základných a stredných škôl sa doteraz zúčastnilo jarnej očisty mesta Spolu vyzbierame viac. Dohromady vyzbierali 77 vriec odpadkov v rôznych lokalitách Zvolena.

„Najviac odpadu nazbierali vo Višňovského parku, na Zlatom potoku v okolí základnej školy a na turistickom chodníku smerom na Červený medokýš, a to napriek tomu, že sa mnohé z lokalít pravidelne čistia,“ ozrejmuje hovorkyňa mesta Eva Ježovičová.

„Samotné deti boli často prekvapené, čo všetko v húštinách našli; od obyčajných smetí po súčiastky od áut, oblečenie či elektroniku,“ dodáva.

Do brigád sa zapojili deti zo základných škôl Jilemnického 1, M. Rázusa, Hrnčiarskej, SPŠ dopravnej a SOŠ hotelových služieb a obchodu. Tento týždeň by mali pokračovať brigády škôl ZŠ J. Alexyho a ZŠ Jilemnického 2, ktoré sa pre dážď minulý týždeň zrušili.

„Všetky tieto školy sa do jarného upratovania zapájajú každý rok a ja si to nesmierne vážim. Veríme, že deti, ktoré sa podujatia zúčastnia, už nikdy nezahodia odpadky do kríkov,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová. Napriek tomu, že mnohé lokality v meste upratujú nezamestnaní aj stredisko komunálnych služieb, nestačí to.

Do čistenia sa zapájajú aj firmy Metro a Continental, ich pracovné tímy budú skrášľovať vojenské cintoríny.