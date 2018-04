Krajská samospráva hľadá odborníkov cez náborovú kampaň

Náborovou kampaňou chce BBSK prilákať motivovaných a odborne zdatných ľudí.

17. apr 2018 o 14:55 SITA

BANSKÁ BYSTRICA . Odborníkov z celého Slovenska aj zo zahraničia má osloviť náborová kampaň „Pracuj pre dobrý kraj“, ktorú spustil Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Ako na dnešnej tlačovej besede uviedol riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý, chcú prilákať motivovaných a odborne zdatných ľudí a obsadiť nimi približne 30 pracovných pozícií na miesta vedúcich odborov a oddelení, ale aj špecialistov na referentské pozície.



Cieľom náborovej kampane je vytvoriť dynamický a fungujúci úrad, ktorý si plní úlohy vyplývajúce zo zákona a pružne reaguje na aktuálne projektové výzvy. „Tak, ako sme deklarovali na začiatku, chceme vybudovať silný tím. Ide nám o rozvoj kraja a na to potrebujeme zapojiť do práce schopných ľudí,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.



Vedenie kraja podľa riaditeľa chce, aby sa informácie o voľných pracovných pozíciách dostali k čo najviac ľuďom. „Nechceme, aby to viselo niekde na nástenke, alebo to bolo zašité na webstránke kraja. Vypísané pracovné pozície budeme aktívne propagovať cez portál profesia.sk, na našom webe a na sociálnych sieťach,“ ozrejmil Hollý, podľa ktorého v súčasnosti na Úrade BBSK pracuje približne 130 zamestnancov, pričom plný stav podľa novej organizačnej štruktúry by mal byť 160 zamestnancov.