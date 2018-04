Líder znovu zaváhal, nevedel skórovať. Sielnica strelila 8 gólov

V I. triede ObFZ Zvolen sa na vedúce H. Nemce doťahujú Bzovík aj Dudince. V Senohrade sa takmer zrodilo prekvapenie na úkor lídra z O. Lúky.

18. apr 2018 o 10:04 Stanislav Černák

I. trieda – 17. kolo

Zv. Slatina – Sebechleby 4:1 (4:1)

Góly: Kubovský (11 m), Maliník 2, Baran – D. Babiak

Slatinčania potvrdili doma dobrú fazónu proti poslednému tímu tabuľky. Do vedenia šli domáci po premenenej penalte Kubovského. Dvakrát sa tešil z gólu Jakub Maliník. Do polčasu pridal štvrtý zásah ešte Baran. Minútu pred koncom prvého dejstva korigoval za hostí Dominik Babiak. Po zmene strán už diváci gól nevideli.

Dudince – Sliač 2:0 (2:0)

Góly: Vankovic 2 (1 z 11 m)

Hostia chceli v Dudinciach nadviazať na prekvapujúce víťazstvo nad lídrom z H. Nemiec. Ich plány sa ale narušili v priebehu pár minút. V 26. minúte domáci kanonier Vankovic premenil pokutový kop, o 3 minúty prekonal gólmana Sliača znova. Tým Dudince položili základ víťazstva, ktoré si udržali už do konca stretnutia.

Látky – V. Pstruša 1:1 (1:0)

Góly: Kubiš – Marcinek (11 m)

Na Látkach sa hralo pomerne nervózne stretnutie. Treba ale pochváliť rozhodcovskú trojicu, ktorá tento zápas veľmi dobre zvládla. Do vedenia šli v prvom polčase Látky. Po tomto góle prevzali iniciatívu hostia. V poslednej minúte prvého polčasu sa podarilo vyrovnať z pokutového kopu, ktorý premenil Marcinek. Po zmene strán sa hral vyrovnaný futbal, gól už nestrelilo ani jedno mužstvo a tak sa zrodila zaslúžená remíza.

Budča – D. Huta 1:1 (0:0)

Góly: Blaško – T. Olšiak

Hral sa priemerný futbal, v úvode zápas zväčša medzi šestnástkami. Po úvodnom oťukaní mali obe mužstvá náznaky šancí, ale diváci gól nevideli. Po zmene strán šli do vedenia domáci hráči zásluhou Blaška. Vzápätí pridali aj druhý gól, ale ten neplatil pre postavenie mimo hry. Neskôr prevzali iniciatívu hostia. Budča držala tesné víťazstvo, ale D. Huta napokon v závere vyrovnala zo skrumáže. Remíza je spravodlivá.

Očová – Podzámčok 2:0 (1:0)

Góly: P. Široký, Michálik (11 m)

Očová bola miernym favoritom zápasu, čo potvrdila v 16. minúte. Úvodný gól stretnutia vsietil Patrik Široký. Domáci si definitívne vydýchli až v 80. minúte, kedy poistil tri body z penalty Michálik.

H. Nemce – Stožok 0:0

Líder tabuľky opäť zaváhal, tentokrát doma so Stožkom. H. Nemce mali prevahu počas celého zápasu, boli futbalovejší, lepší. Domáci však opäť začínajú mať problémy s koncovkou a nedokážu dať gól. H. Nemce si vytvorili množstvo gólových príležitostí, dokonca štyrikrát im stačilo doraziť loptu len do prázdnej brány, ale to sa domácim hráčom nepodarilo. Stožok môže ďakovať nemohúcnosti domácich, že neprehral rozdielom triedy. V druhom dejstve dokonca hrali hostia bez vylúčeného hráča. Domáci si mohli kalich horkosti vypiť do dna. Desať minút pred koncom hosťujúci hráč unikol, ale gólman H. Nemiec Pavlenda bol na mieste.

Kriváň – Bzovík 2:2 (1:1)

Góly: Chlebničan, Bambura – Augustín 2 (1 z 11 m)

V Kriváni sa hralo zaujímavé stretnutie. Do vedenia šli domáci, štandardnú situáciu využil Chlebničan. Už o minútu však bolo vyrovnané. Jaroslav Augustín z následného protiútoku rozvlnil sieť za Laššákom. Po zmene strán šiel do vedenia Bzovík. V 66. minúte využil penaltu Jaroslav Augustín. Za domácich zachraňoval bod za remízu v 90. minúte Bambura.

1. H. Nemce 16 12 2 2 55:10 38

2. Bzovík 15 11 2 2 45:26 35

3. Dudince 16 10 3 3 46:28 33

4. Látky 15 8 5 2 38:14 29

5. V. Pstruša 15 6 4 5 30:33 22

6. Kriváň 15 6 4 5 26:31 22

7. Stožok 15 5 5 5 30:29 20

8. Očová 15 5 3 7 26:29 18

9. Zv. Slatina 15 5 3 7 24:29 18

10. Budča 16 4 6 6 24:34 18

11. Sliač 16 5 2 9 21:30 17

12. D. Huta 15 4 5 6 17:28 17

13. Podzámčok 16 3 2 11 16:41 11

14. Sebechleby 16 1 0 15 17:53 3

II. trieda – 13. kolo

Babiná – Pliešovce B 0:0 (0:0)

Babiná privítala rezervu štvrtoligových Pliešoviec. Približne 50 divákov ale gól nevidelo a tak sa tímy rozišli po bezgólovej remíze.

V. Pstruša B – Dudince B 0:3 (0:2)

Góly: A. Farion 3 (1 z 11 m)

Hostia boli favoritom stretnutia, čo potvrdili aj na ihrisku. Už v 3. minúte sa prvýkrát trafil Alexander Farion. Vtedy ešte netušil, že to nebude jeho posledný presný zásah. V 24. minúte premenil pokutový kop. Hetrik zavŕšil päť minút pred koncom zápasu.

Senohrad – O. Lúka 1:2 (0:1)

Góly: Záchenský – Gažo, Kollárik

Hostia z Ostrej Lúky otvorili skóre už v 2. minúte. Žiadne gólové hody sa však nekonali. Práve naopak. V súboji posledného tímu s prvým sa skoro zrodilo prekvapenie. Senohrad vyrovnával v 52. minúte zásluhou Záchenského. Deľba bodov sa nekonala, v 81. minúte rozhodol o plnom bodovom zisku hostí Peter Kollárik.

Sielnica – H. Tesáre 8:0 (6:0)

Góly: Joz. Ryboš 4, Valigurský, Horňák 2, Havran

Sielnica si pred domácim publikom schuti zastrieľala. Nečudo, veď hostia postavili len 10 hráčov. O všetkom bolo rozhodnuté prakticky hneď. V prvom polčase domáci vsietili šesť gólov, štyri z toho dosiahol Jozef Ryboš. Podarilo sa mu to za 40 minút hry. V druhom polčase sa súboj iba dohrával, ale Sielnica pridala aj tak ešte dva góly.

1. O. Lúka 10 6 4 0 24:6 22

2. Babiná 10 6 2 2 35:15 20

3. Dudince B 9 6 2 1 32:13 20

4. Pliešovce B 10 6 1 3 22:13 19

5. Sielnica 10 4 3 3 26:13 15

6. V. Lúka 9 3 4 2 13:10 13

7. H. Tesáre 10 2 2 6 11:40 8

8. V. Pstruša B 10 0 3 7 5:32 3

9. Senohrad 10 0 1 9 11:37 1