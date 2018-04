Detva opäť vyhrala, strelila 4 góly. Kováčová si hladko poradila so Selcami

Uplynulé kolo regionálnych súťaží prinieslo zaujímavé výsledky. Hriňová sa trápi, piatoligové derby skončilo deľbou bodov.

17. apr 2018 o 12:12 Stanislav Černák

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



III. liga skupina Stred

N. Baňa – Detva 0:4 (0:1)

Góly: 44. Melich, 80. Čeprnja, 83. Janjuz, 85. Dianiška

Prečítajte si tiež: Sása prekvapila Krupinu, Dobrá Niva sa rozišla s Kováčovou bez gólov (+ FOTO)

Domácim futbalistom sa na jar nedarí, naopak posledná Detva sa chce odlepiť z dna tabuľky. Prvé dejstvo bolo vyrovnané a už keď sa zdalo, že tímy pôjdu do šatní za bezgólového stavu, udreli hostia. Gól do šatne vsietil Melich. Po zmene strán sa pritvrdilo, pod sprchy šli po druhej žltej karte Melich z Detvy a domáci Úškrt. Veľmi dôležitý moment prišiel v 80. minúte, Detva skórovala zásluhou Čeprnju. Aj keď Nová Baňa vrhla všetky sily do útoku, nestačilo to. V 83. minúte pridal tretí gól hostí Janjuz. Klinec do rakvy Novobančanov pridal v 85. minúte Dianiška. Víťazstvo Detvy bolo 2. v prebiehajúcej sezóne.

Ostatné výsledky 19. kola: B. Bystrica – Žarnovica 2:0, Lučenec – Martin 1:3, Teplička – O. Veselé 2:0, Námestovo – Rim. Sobota 0:1, L. Hrádok – Krásno 3:0, Kalinovo – Fiľakovo 2:1, Nová Baňa – Detva 2:0

1.B. Bystrica 18 12 4 2 37:13 40

2.Lučenec 17 12 2 3 37:17 38

3.R. Sobota 19 11 3 5 57:27 36

4.L. Hrádok 18 10 3 5 40:27 33

5.Kalinovo 18 11 0 7 30:20 33

6.Martin 19 8 5 6 36:28 29

7.Žarnovica 20 8 4 8 21:28 28

8.Námestovo 19 7 6 6 33:26 27

9.Krásno 19 7 3 9 24:32 24

10.L. Štiavnica 19 7 3 9 17:30 24

11.Or. Veselé 17 7 2 8 21:22 23

12.Čadca 18 6 4 8 31:31 22

13.Teplička n. V. 19 6 4 9 27:33 22

14.Nová Baňa 18 5 4 9 30:38 19

15.Fiľakovo 19 5 0 14 20:45 15

16.Detva 19 2 1 16 19:63 7

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – Revúca 1:0 (0:0)

Gól: 65. Beňo

Na domácich čakal veľmi ťažký a dôležitý zápas, chceli už konečne bodovať aj doma. Tesne pred stretnutím vypadli domácemu trénerovi Žigmundovi dvaja útočníci pre zdravotné problémy, takže musel improvizovať. Od úvodu stretnutia chýbala Pliešovciam ľahkosť, psychika im zväzovala ruky a nohy. Domáci mali síce prevahu a územný tlak, no nedarilo sa im skórovať. Revúca sa zmohla počas celého zápasu na jedinú strelu do priestoru Gnidovej brány. Domáci sa snažili o kombináciu, hrali do plných, ale chýbal im pokoj a šťastie pri zakončení. V druhom polčase Tatran prevalcoval súpera aj po kondičnej stránke. Vytúžený gól prišiel v 65. minúte po peknej kombinačnej akcii, na konci ktorej bol Beňo. Prišli aj ďalšie šance, ale tie sa už gólom neskončili. Pliešovce tak splnili účel a doma konečne naplno bodovali.

Tisovec – Hriňová 5:1 (3:0)

Góly: 2. Rubint, 32. Dacho, 36. Halaj, 61. Szczepaniak, 78. Kubinec – 89. Paprčka

Zápas sa ešte poriadne ani nezačal a Hriňová prehrávala. Do polčasu sa domáci futbalisti presadili ešte dva razy. Hostia neskladali zbrane, ale s predvedenou hrou nemôže byť Spartak spokojný. Domáci boli lepším mužstvom, mali viac z hry. Po zmene strán sa viac hralo medzi šestnástkami. Domáci udreli v 61. minúte, zvyšovali už na hrozivých 4:0. Dvanásť minút pred koncom bolo 5:0 pre Tisovec. Tieto dva góly padli po chybách v obrane hostí. V závere skorigoval minútu pred koncom na konečných 1:5 z pohľadu Hriňovej Paprčka.

Ostatné výsledky: Šalková – V. Krtíš 9:0, Č. Balog – Rakytovce 2:1, S. Ďarmoty – Jupie 3:0, Tornaľa – Vinica 1:0, zápas Medzibrod – Poltár preložili na 8.5 kvôli svadbe hráča

1.Medzibrod 16 9 5 2 31:23 32

2.Sl. Ďarmoty 17 9 3 5 25:19 30

3.Šalková 16 9 1 6 42:24 28

4.Poltár 15 8 3 4 42:23 27

5.Č. Balog 16 7 5 4 29:21 26

6.Tisovec 15 7 4 4 39:23 25

7.Hriňová 16 7 2 7 27:27 23

8.Tornaľa 15 6 4 5 28:29 22

9.Pliešovce 16 6 3 7 24:25 21

10.Jupie Badín 15 6 1 8 27:29 19

11.Revúca 16 6 1 9 22:38 19

12.Rakytovce 16 5 2 9 24:26 17

13.Vinica 17 4 3 10 21:40 15

14.V. Krtíš 16 3 1 12 14:48 10

V. liga skupina C

Lieskovec – D. Niva 1:1 (0:1)

Góly: 86. Schillinger – 31. Trnavský

V regionálnom derby mali v prvom polčase hostia z Dobrej Nivy. Mali viac z hry, niekoľko dobrých príležitostí, no trápenie v koncovke z ich strany pokračuje stále. Hostia vyťažili len jeden gól. V 31. minúte sa po rohovom kope presadil Trnavský – 0:1. V druhom polčase Lieskovec zvýšil aktivitu, viac sa tlačil dopredu, bol lepší na lopte. Zaslúžené ovocie však prišlo až v závere stretnutia. V 86. minúte chybovala obrana Dobrej Nivy a Schillinger peknou strelou po zemi k tyčke rozhodol o deľbe bodov.

Kováčová – Selce 4:1 (2:0)

Góly: 29., 38. Duda, 72., 89. Kalutskyi – 87. Ondrejka

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Mariáš s prvou výhrou v sezóne, gólové hody v druhej lige

Kováčová v prvej polovici úvodu zápasu predvádzala rozpačitý výkon. Pokoj na domáce kopačky priniesla nová posila Prameňa René Duda. Najskôr otvoril skóre zo štandardnej situácie, premenil priamy kop v 29. minúte. O necelých 10 minút pridal aj druhý presný zásah po centri ďalšou peknou strelou – 2:0. Bolo vidieť, že je rozdielový hráč, ktorý upokojil nielen spoluhráčov, ale aj divákov. V druhom polčase hostia odišli kondične a bola to doslova exhibícia hráčov Kováčovej. Domáci sa miestami až príliš bavili a skúšali fintičky, ktoré sa však gólom neskončili. Tretí gól prišiel až v 72. minúte, vsietil ho Kalutskyi. Potom domáci podcenili jednu situáciu, krajný hráč nezareagoval na center hostí. Druhý krajný obranca neskoro dobehol k protihráčovi a Ondrejka pohodlne znížil na 1:3. Selce už ale nemali sily na zvrat. Naopak, druhý gól v stretnutí minútu pred koncom pridal Kalutskyi z brejku.

Krupina – Jakub 2:2 (1:1)

Góly: 42. R. Babiak, 56. Boháčik – 14., 69. Mišány

V Krupine sa hral vyrovnaný zápas. Do vedenia šiel Jakub po prečíslení a chybe domácej obrany, presadil sa Mišány. Do šatní sa odchádzalo za nerozhodného stavu. Po peknej akcii Strojára skóroval Roman Babiak. Druhý polčas začal náporom Krupinčanov, ktorý z neho vyťažili v 56. minúte gól, trafil sa Boháčik. Jakub neskladal zbrane, Mišány druhým gólom v zápase vyrovnal na 2:2. Domáci mali v závere tlak a viacero vyložených šancí, ale brankára Filadelfiho už neprekonali. Viackrát im chýbala aj povestná šťastena. Deľba bodov je však v konečnom dôsledku spravodlivá.

Sásová – Sása 3:1 (2:1)

Góly: 10. Stacho, 31. Choma, 83. Schmidtmayer – 34. Soboňa

Sásová doma privítala predposlednú Sásu a už ako na domácej pôde tradične sa do svojho súpera zahryzla. Skóre otvoril vo forme hrajúci strelec Peter Stacho, ktorého po polhodine hry napodobnil Choma. Hosťujúca Sása sa však pomerne rýchlo dostala späť do hry, v 34. minúte korigoval na 2:1 Soboňa. V nasledujúcom priebehu domáci spálili veľké množstvo šancí. a to sa im mohlo stať osudným, pretože Sása nevyužila ojedinelú ale tutovú šancu na vyrovnanie. Zápas upokojil v 83. minúte peknou strelou domáci Schmidtmayer na konečných 3:1.

Ostatné výsledky: L. Vieska – Lovča 0:0, Bacúch – Hrochoť 2:3

1. Lovča 17 10 3 4 46:27 33

2. Hrochoť 16 10 3 3 30:16 33

3. Kováčová 15 10 2 3 34:8 32

4. Jakub 17 9 4 4 36:31 31

5. Sásová 17 8 4 5 40:31 28

6. L. Vieska 17 6 6 5 33:23 24

7. Bacúch 16 5 8 3 26:19 23

8. Lieskovec 16 6 3 7 24:28 21

9. D. Niva 17 5 5 7 16:22 20

10. Krupina 16 5 4 7 23:25 19

11. Selce 15 6 1 8 23:33 19

12. Št. Bane 16 5 3 8 29:28 18

13. Sása 16 2 3 11 23:50 9

14. Priechod 15 1 1 13 12:54 4