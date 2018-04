Mariáš s prvou výhrou v sezóne, gólové hody v druhej lige

V ďalšom kole si účastníci SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen mohli vyskúšať aj originálne lopty, s ktorými sa bude hrať na tohtoročných majstrovstvách sveta vo futbale v Rusku.

16. apr 2018 o 9:18 (jp)

ZVOLEN. O prekvapenie kola v sa I. lige postarali futbalisti FC Mariáš, keď zaznamenali prvé body v sezóne po víťazstve nad BarBarom, k čomu prispel hetrikom Martin Kalný. Xanto dlho držalo s Remosom krok, no aj vďaka hetriku najlepšieho strelca ligy Lukáša Roziaka si všetky tri body pripísal favorit. Euroteamu sa darilo statočne brániť útoky L-Trade, no keďže neprekonali gólmana Högera ani raz, tesnej prehre nezabránili. V poslednom zápase si Oranjes spravili z Detroitu trhací kalendár, keď do listiny strelcov sa zapísalo až šesť hráčov Oranjes, pričom najviac sa darilo Sádovskému, ktorý zaznamenal hetrik.

Prvý zápas II. ligy ešte nenaznačoval gólové hody. Tornádu sa nepodarilo prekonať brankára Petra Kozárika a aj vďaka dvom gólom Petra Guglavu si Munaro United pripísalo tri body. Demitrans si schuti zastrieľali a Legionárom nedali najmenšiu šancu. Podobne sa darilo aj Alcolégii v súboji s Lokomotývom. Pivkári nenastúpili na zápas proti R-Pub Unionke v plnom počte, čo súper využil.

Výsledky 1. liga, 10. kolo: FC Mariáš – BarBar 4:1 (2:0) Kalný 3, Slatinský – Bočkay, Xanto team – Remos 3:6 (2:2) Plesník, Matúš – Roziak 3, Borgoň, Kosorín, Vrana, Euroteam – L-Trade 0:2 (0:1) Plavec, Gavrilo, Detroit – Oranjes 2:9 (0:5) Melich K., Golian – Sádovský 3, Hraško 2, Jamnický, Padár, Vreštiak, Hradňanský.

1. L-Trade 10 8 2 0 43:7 26

2. Remos 10 8 2 0 54:21 26

3. Oranjes 10 6 1 3 42:23 19

4. Detroit 10 5 0 5 25:36 15

5. Xanto team 10 3 2 5 25:26 11

6. Euroteam 10 3 1 6 24:31 10

7. BarBar 10 2 0 8 18:51 6

8. FC Mariáš 10 1 0 9 13:49 3

2.liga, 10. kolo: Tornádo – Munaro United 0:3 (0:1) Gugalava 2, Korim B., Legionári – Demitrans 1:8 (0:5) Murgaš – Dedok 2, Haško 2, Krajč 2, Pálka, Stanko, Lokomotýv 99– Alcolégia 3:9 (0:4) Marienčík 2, Droba – Halama 2 , Mistrík 2, Hudec 2, Bernát, Fašang, Hojsa, R-Pub Unionka – Pivkári 8:0 (4:0) Stankovič B. 3, Balko M. 2, Kolenič, Šovčík, Soták.

1. Demitrans 10 7 3 0 40:16 24

2. Alcolégia 10 6 2 2 43:26 20

3. Lokomotýv 99 10 6 0 4 25:28 18

4. R-Pub Unionka 10 4 2 4 29:27 14

5. Pivkári 10 4 2 4 32:33 14

6. Munaro United 10 4 1 5 33:28 13

7. Tornádo 10 3 0 7 25:34 9

8. Legionári 10 0 2 8 16:51 2

Výsledky 3. liga, 9.kolo: Falcons – Stars 1:2 (0:0) Gajdoš – Boďa I., Šimkovič, Torro – Koliba – Autotechna Stars 3:4 (3:2) Putiš, Golian ml. Kuchár J. – Majerčík, Blažek. Shadows – Piánko 4:3 (3:1)

1. Stars 9 7 0 2 35:13 21

2. Piánko 9 4 3 2 21:18 15

3. Shadows 9 4 2 3 27:22 14

4. Falcons 9 3 1 4 20:29 10

5. Autotechna Stars 9 2 3 4 17:27 9

6. Torro – Koliba 9 2 1 5 20:31 7