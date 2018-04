Lyžiarski seniori medzi najlepšími

Ďalšie hodnotné výsledky si pripísali slovenskí lyžiarski seniori na medzinárodných pretekoch Sudtirol Gardenissima 2018 v talianskej juhotirolskej oblasti Val Gardena.

14. apr 2018 o 15:52 (mm)

Slovenskú trojčlennú výpravu viedol predseda klubu SKI Master Zvolen Vladimír Ivanko a okrem neho štartovali na trati Seceda - Colraiser aj Zuzana Matúšková (Stredisko Vrátna) a Anna Blahútová (SKI Jasná Liptovský Mikuláš). Hlavné preteky najdlhšieho obrovského slalomu na svete sa uskutočnili v sobotu 7. apríla.

„Nebolo to jednoduché,“ informoval nás z dejiska pretekov Vladimír Ivanko. „Trať mala dĺžku až 6000 metrov a prevýšenie 1033 metrov! Bola to zaberačka nielen na techniku jazdy, ale najmä na kondíciu. To platilo hlavne pre naše kategórie seniorov, ktorí už nemáme toľko pary ako mladí pretekári.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na štart pretekov sa postavilo vyše 700 lyžiarov všetkých vekových kategórií, medzi nimi aj také zvučné mená ako Marc Girardelli, Federica Brignone, Christoff Innerhofer, Peter Runggaldier a ďalší. Potešiteľné je, že medzi kvalitnou konkurenciou sa nestratil ani slovenský slalomársky trojlístok. Zuzana Matúšková napokon vybojovala bronz, Anna Blahútová si vyjazdila „zemiakovú“ medailu a v pätnástke najlepších skončil aj Vladimír Ivanko.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Vlhovej vyrastá konkurencia. Zvolenská lyžiarka Jančová prvýkrát bodovala v Európskom pohári

„Smolu mala najmä Anka Blahútová, ktorú si fanúšikovia slalomových tratí pamätajú ako československú reprezentantku pod dievčenským menom Droppová,“ hodnotí preteky vedúci výpravy a pokračuje: „Na trati ju blokovala pomalšia pretekárka, ktorá štartovala pred ňou a Anka už potom stratu nestihla dohnať. Inak by tiež vystúpila na pódium. Celkovo však naše výsledky hodnotili organizátori aj ostatní účastníci veľmi kladne a dostali sme pozvanie aj na budúci rok.“