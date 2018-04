Zelený objektív je vo finále

Najlepšie fotografie zo súťaže môžete vidieť v múzeu.

14. apr 2018

ZVOLEN. Najlepšie fotografie z celoslovenskej súťaže Zelený objektív, ktorá je určená mladým fotografom, vystavujú v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. „Do 17. ročníka súťaže sa zapojilo 304 súťažiacich s 878 fotografiami,“ povedal Marek Vanga, organizátor súťaže a kurátor výstavy.

Viac fotografií do súťaže zaslali stredoškoláci, žiakov základných škôl súťažilo o čosi menej. „Do mimoriadnej súťažnej kategórie Významné lesnícke miesta poslalo desať súťažiacich 30 fotografií,“ doplnil Vanga.

Vlani uplynulo desať rokov od času, keď sa myšlienka označovať v teréne miesta výrazne spojené s lesníckou históriou našej krajiny zmenila na skutočnosť, zdôvodňuje Vanga novú súťažnú kategóriu.

Prvým významným lesníckym miestom sa stal Poľovnícky zámoček a park v Topoľčiankach spolu so sochárskym dielom Alojza Štróbla. Dodnes k nemu pribudlo ďalších 47 lokalít.

„Vďaka dvom knihám, viacerým brožúram a výstavám či popularizácii v médiách sa za desaťročie dostali významné lesnícke miesta aj do povedomia ľudí a sme radi, že ich neobišli ani naši súťažiaci, aj keď iba v neveľkom počte,“ podotkol.

Výstava s leitmotívom lesa bude v múzeu sprístupnená do 11. mája. Súťaž v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje Lesnícke a drevárske múzeum od roku 2001 so zámerom podchytiť mladé talenty a dať im priestor pre verejnú prezentáciu.