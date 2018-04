Muzikál Kubo vznikol ako pocta legendárnemu Jozefovi Kronerovi

Súťaž

Premiéru bude mať muzikál 20. a 21. mája v Piešťanoch, po nej bude putovať do ďalších dvanástich miest.

Zastávku bude mať aj v športovej hale Štiavničky v Banskej Bystrici, a to 1. júna o 19.00 h a práve na toto predstavenie môžete získať dve vstupenky v hodnote 50 eur.

Ako na to? Jednoducho. Kúpte si aktuálne vydanie týždenníka MY Žurnál, v ktorom je súťaž uverejnená. Vystrihnite súťažný kupón, pripíšte vaše kontaktné údaje a do 24. apríla pošlite na adresu redakcie. A vstupenky môžu byť aj vaše.