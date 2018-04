Sása prekvapila Krupinu, Dobrá Niva sa rozišla s Kováčovou bez gólov (+ FOTO)

Obzretie za uplynulým víkendom našich zástupcov v tretej, štvrtej a piatej lige.

9. apr 2018 o 14:33 Stanislav Černák

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



III. liga

Martin – Detva 2:1 (1:0)

Góly: 35. Lanko, 88. Vojvoda – 48. Čeprnja

Jasným favoritom tohto duelu boli domáci Martinčania. Detva však pokračuje v zlepšených výkonoch, čo je vidieť aj na ihrisku. Domáci šli do vedenia v 35. minúte zásluhou Lanka. Úvod druhého dejstva vyšiel Podpoľancom. V 48. minúte skóroval Čeprnja. Keď to v už vyzeralo, že mužstvá si body podelia, udreli domáci v 88. minúte. Vojvoda zariadil, že tri body ostávajú doma. Posledný tím tabuľky siahal po bodoch, pokračuje v zlepšených výkonoch. V Martine to však na body nestačilo.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Inter pripravil Zvolenu studenú sprchu (+ FOTO)

Ostatné výsledky 18. kola: Krásno n/K – B. Bystrica 0:3, R. Sobota – N. Baňa 5:0, Žarnovica – Kalinovo 0:2, Čadca – Námestovo 1:1, Lučenec – L. Hrádok 3:1, O. Veselé – L. Štiavnica 1:0, Fiľakovo – Teplička 2:0

1.Lučenec 16 12 2 2 36:14 38

2.Dukla BB 17 11 4 2 35:13 37

3.R. Sobota 17 10 3 4 56:25 33

4.L. Hrádok 17 9 3 5 37:27 30

5.Kalinovo 17 10 0 7 28:19 30

6.Žarnovica 19 8 4 7 21:26 28

7.Námestovo 18 7 6 5 33:25 27

8.Martin 18 7 5 6 33:27 26

9.Krásno 18 7 3 8 24:29 24

10.Čadca 17 6 4 7 31:29 22

11.L. Štiavnica 17 6 3 8 15:29 21

12.Or. Veselé 15 6 2 7 20:20 20

13.N. Baňa 17 5 4 8 30:34 19

14.Teplička 18 5 4 9 25:33 19

15.Fiľakovo 18 5 0 13 19:43 15

16.Detva 17 0 1 16 13:63 1

IV. liga skupina Juh

Hriňová – Medzibrod 0:3 (0:1)

Góly: 45. Belko, 55. Pipich, 64. Sedliak

Prvých 15 minút sa hral v Hriňovej vyrovnaný futbal. Hostia postupne prebrali iniciatívu a boli lepší, vypracovali si viacero šancí, no prvý gól zaznamenali až v závere prvého polčasu, presadil sa Belko. Po zmene strán sa čakalo od domácich, že sa pozviechajú a zabojujú o výsledok. Opak však bol pravdou. Hriňovčania hrali odovzdane, kopili chyby a hostia zvýšili postupne na 3:0. Domáci si nevytvorili žiadnu šancu. Medzibrod si upevnil líderskú pozíciu.

V. Krtíš – Pliešovce 1:1 (0:0)

Góly: 90. Kukolík – 75. Vilhan

Hostia chceli konečne zabodovať vonku naplno, hrali koncentrovane, boli lepším mužstvom, mali územnú prevahu. Pliešovce si vytvárali množstvo šancí, ale nevedeli sa presadiť. V tomto trende sa pokračovalo aj v 2. dejstve. Vytúžený gól Tatrana prišiel v 75. minúte Vilhan. Hostia mali však niekoľko ďalších tutoviek, ktoré nedokázali premeniť. Pliešovciam chýbal pokoj a rozvaha v zakončení a prišiel trest. V nastavenom čase Krtíš vyrovnal po štandardnej situácii.

Ostatné výsledky 16. kola: Poltár – Tornaľa 3:3, Revúca – Tisovec 1:1, Rakytovce – Vinica 3:0, Č. Balog – S. Ďarmoty 0:0, Jupie – Šalková 1:2

1.Medzibrod 16 9 5 2 31:23 32

2.Poltár 14 8 3 3 42:22 27

3.Sl. Ďarmoty 16 8 3 5 22:19 27

4.Šalková 15 8 1 6 33:24 25

5.Č. Balog 15 6 5 4 27:20 23

6.Hriňová 15 7 2 6 26:22 23

7.Tisovec 14 6 4 4 34:22 22

8.Jupie 14 6 1 7 27:26 19

9.Tornaľa 14 5 4 5 27:29 19

10.Revúca 15 6 1 8 22:37 19

11.Pliešovce 15 5 3 7 23:25 18

12.Rakytovce 15 5 2 8 23:24 17

13.Vinica 15 3 3 9 20:39 12

14.V. Krtíš 15 3 1 11 14:39 10

V. liga skupina C

Sása – Krupina 2:1 (0:0)

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kováčová patrí do IV. ligy. Do jarnej časti s novým skúseným trénerom aj posilou z Nemecka

Góly: 52. Sudimák, 62. Chrenovský (11 m) – 73. Rerich

Piatoligové derby tímov z chvosta tabuľky sa hralo za silného vetra. Mierne navrch mali Krupinčania. Sása sa ich dlhým rýchlym brejkom ubránila. Po zmene strán domáci nastúpili do zápasu s väčšou bojovnosťou, čo sa prejavilo v 52. minúte, keď sa presadil Sudimák. Hostia mohli vyrovnať z následného protiútoku. Rozhodca posúdil stret domáceho brankára s hráčom hostí ako nedovolený a Krupina mala výhodu pokutového kopu. Ten však Lietava nepremenil. O 4 minúty nato zahrávali penaltu aj domáci, tí si ju však zaslúžili. Chrenovský bol faulovaný a bol aj úspešným exekútorom jedenástky. Hostia zo záverečného tlaku vyťažili len Rerichov gól, zvyšné šance pochytal gólman Herold. Sása sa tak teší z druhého víťazstva v sezóne.

D. Niva – Kováčová 0:0

Od úvodu sa pred 200 divákmi hral vyrovnaný a bojovný derby zápas. Pravda, Kováčová mala na začiatku zápasu mierny tlak, až potom sa hra vyrovnala. Dobrá Niva mala väčší počet striel v oboch častiach hry. Počas celého stretnutia sa hralo najmä medzi šestnástkami a vyloženú šancu si nevypracoval ani jeden z tímov. Deľba bodov je zaslúžená.

Bacúch – Lieskovec 1:1 (1:0)

Góly: 37. Švantner – 46. Valach

Pomerne prekvapivý výsledok sa zrodil na Bacúchu, kde nastúpil Lieskovec. Diváci si museli počkať na prvý gól celkom dlhých 37 minút, po ich uplynutí to prelomil Peter Švantner – 1:0. Lieskovcu však náramne vyšiel bleskurýchly vstup do druhej polovice zápasu a už v jeho prvej minúte obstaral vyrovnanie Erik Valach. Počas celého priebehu mali ešte obe mužstvá príležitosti na skórovanie, viac domáci Bacúch, no napokon sa musel uspokojiť len s bodom za remízu 1:1.

Ostatné výsledky: Š. Bane – L. Vieska 0:0, Hrochoť – Lovča 2:1, Selce – Sásová 1:1, Jakub – Priechod 3:1

1. Lovča 16 10 2 4 46:27 32

2. Hrochoť 15 9 3 3 27:14 30

3. Jakub 16 9 3 4 34:29 30

4. Kováčová 14 9 2 3 30:7 29

5. Sásová 16 7 4 5 37:30 25

6. L. Vieska 16 6 5 5 33:23 23

7. Bacúch 15 5 8 2 24:16 23

8. Lieskovec 15 6 2 7 23:27 20

9. D. Niva 16 5 4 7 15:21 19

10. Selce 14 6 1 7 22:29 19

11. Št. Bane 15 5 3 7 28:26 18

12. Krupina 15 5 3 7 21:23 18

13. Sása 15 2 3 10 22:47 9

14. Priechod 14 0 1 13 10:53 1