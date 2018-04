Inter pripravil Zvolenu studenú sprchu (+ FOTO)

Futbalistom MFK sa v poslednej dobe nedarí. Hosťujúci Adekunle rozhodol o osude stretnutia v rozmedzí dvoch minút. Domáci Grebáč skončil v nemocnici.

8. apr 2018 o 16:09 (mim)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



MFK Zvolen – FK Inter Bratislava 0:3 (0:1)

Góly: 43. Šulc, 60., 62. Adekunle. ROZHODOVAL: Valášek, 328 divákov, ŽK: 1 – 3.

Zvolen: Gábriš – Jovanović, Šimko, Dubeň, Kotora, Budinský, Grebáč, Jamrich (50.Lupčo), Mádel (58. Hamšík), Tóth, Gregáň (63. Benz).

Inter: Pastornický – Yem (32. Tóth), Petráš, Šalata, Labuda , Adekunle (67. Milton), Baldovský, Kochan, Bezák, Ben Shimon, Šulc

Prečítajte si tiež: Poprad potvrdil úlohu favorita, Zvolenčania zdramatizovali zápas po zmene strán

V dôležitom zápase o cenné body nastúpili obe mužstvá s pozmenenými kádrami. Prvý vzájomný zápas Zvolenčania v Stupave prehrali 3:1 a na zvolenskom štadióne sa očakával tesný zápas, ktorý sa dal nazvať aj šesťbodovým. Zvolen figuroval v tabuľke na ôsmom mieste so ziskom 26 bodov a Inter bol na mieste dvanástom a mal o tri body menej.

Úvod zápasu patril hosťom, kombinovali síce do šírky, no ich agresívna hra v osobných súbojoch brzdila Zvolenčanov v útočnej aktivite. Hostia pohrozili už v 10. minúte, keď najprv roh Adekunleho a potom aj Labudova dorážka skončili na brvne Gábrišovej brány. Na druhej strane Pastornický si poradil ss pokusmi Kotoru i Budínskeho. Zdalo sa, že polčas skončí bez gólov, no v 43. minúte sa k pretiahnutému centru dostal Šulc a pozdĺž Gábriša otvoril skóre – 0:1.

V druhom dejstve začali domáci dobre, najprv Kotora hlavičkoval tesne nad, ale radosť fan klubu Interu ešte znásobila, keď sa v priebehu dvoch minút dvakrát presadil Issa Adekunle strelami z hranice pokutového územia a upravil už na nečakaných 0:3 pre Inter.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Dedinské štadióny majú svoje čaro. Niekde nechýba lezecká stena či bowling, inde je tribúnou krčma

Zvolenčania sa snažili skorigovať stav, no strelu Lupča vyrazil brankár. V 82. minúte prenikol do pokutového územia Grebáč, bol atakovaný obranou tak, že vzduchom lietal jeho chránič, no nepískalo sa. Grebáč sa z trávnika zviechal, no o pár sekúnd skolaboval a skončil najprv na nosidlách a potom v nemocnici. Domáci už striedať nemohli a tak do konca zápasu hrali v oslabení. Inter sa tak mohol tešiť z prvého víťazstva na trávniku súpera. Zverencov trénerskej dvojice Süttő-Foltán čaká už v stredu nesmierne dôležitý súboj u rivala z Pohronia.