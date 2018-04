Zvolenská Corrida: Traťové rekordy odolali, víťazmi hlavných kategórií Martinská a Obergries

Výsledky jednotlivých kategórií 15. ročníka Zvolenskej corridy:

Ženy do 39 rokov: 1. Jana Martinská - 40:18.19, 2. 2. Miroslava Liptáková - 44:32.13, 3. Nikola Sibylová - 45:19.34, Ženy nad 40 rokov: 1. Martina Gragorcová - 46:17.60, 2. Zuzana Schieberová - 49:53.03, 3. Renáta Bolfová - 50:26.10. Muži do 39 rokov: 1. Boris Obergries - 34:06.38, 2. Tomáš Kubej - 34:11.70, 3. Matej Schieber - 34:40.19. Muži do 49 rokov: 1. Miloš Hric - 39:17.25, 2. Ján Zvara - 41:27.64, 3. Branislav Jánošík - 43:19.04. Muži do 59 rokov: 1. Ján Môcik - 39:19.18, 2. Miroslav Krištof - 40:32.73, 3. 3. Milan Valocka - 42:54.42. Muži nad 60 rokov: 1. Peter Kypta - 46:07.44, 2. Stanislav Skačan - 46:51.71, 3. Štefan Polc - 47:30.88.