Prvý mečbal má Trenčín, HKM Zvolen nezužitkoval dvojgólové vedenie (+ HLASY a FOTO)

Zvolenčania vyhrávali už 2:0. No od polovice zápasu strieľali góly len Trenčania.

7. apr 2018 o 21:21 TASR

HKM Zvolen - Dukla Trenčín 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Góly: 9. Török (Fekiač), 23. Steen (Kelemen, Ťavoda) - 30. Radivojevič (Ölvecký), 49. Hossa (Sádecký), 51. Sojčík. Rozhodovali Snášel, Lauff - Stanzel, M. Smrek, vylúčení 8:9, presilovky 0:0, v oslabení 0:1, zmeny: 21. bez Starostu (Trenčín), 4588 divákov. Stav série 2:3.

Zvolen: MacIntyre - Bokroš, Kováčik, Zeleňák, Hraško, Ulrych, Ťavoda, Dubeň - Šišovský, Kytnár, Michal Chovan - Coffman, Špirko, Obdržálek - Matis, Steen, Kelemen - Török, V. Fekiač, Ďaloga

Trenčín: Valent - Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík, Bezúch - Radivojevič, Ölvecký, Sojčík - Gašparovič, Sádecký, Hossa - Varga, Dlouhý, Mikula - D. Hudec, Švec, Deveaux

V úvodnej tretine sa zrodilo viacero príležitostí na oboch stranách, no do gólu vyústila len jediná. Bolo to v podstate dielo náhody, no keby nenabral Török dosť odvahy a z uhla nevystrelil, tak by v 9. min nepadol. Brankár Valent sa čudoval, ako mu mohol popod pazuchu prepadnúť do siete, šťastný strelec sa zasa radoval, že otvoril skóre. Už v 1. min sa Radivojevič pretlačil k zakončeniu, podobných streleckých príležitostí i viac nebezpečnejších však mali aktívnejší domáci. V 7. min Kytnár mieril ponad bránku, zaujala aj strela Fekiača, ktorá predchádzala jedinému gólu v 1. tretine. V 12. min prenikol nádejne Zeleňák a len potvrdil, že Trenčania v obrane mali priveľa otvorených okienok. Dokonca ich Zvolenčania vyzvŕtali aj v oslabení a nechýbalo veľa, aby Coffman a Špirko v 17. min navýšili skóre. Brankár MacIntyre v domácej bránke nemal toľko zásahov ako jeho náprotivok a ak puk pred neho prenikol, tak zasiahol spoľahlivo, v 15. min po strele Hudeca a dvakrát pri Ölveckého pokuse v presilovke.

Druhú tretinu začali hostia s presilovkou, no v 22. min ich mohol Coffman v prečíslení dokonale potrestať. Čo sa nestalo, to sa Zvolenčanom podarilo v ďalšom prečíslení Steenovi. Namiesto prihrávky na Kytnára si zvolil v 23. min strelu a urobil dobre, Valenta prekonal druhýkrát. V 26. min Mikula konečne naznačil, že by chceli Trenčania niečo s nepriaznivým stavom urobiť, často sa však dostávali pri rýchlych protiútokoch súpera do problémov a aj ich presilovky vyznievali strelecky dosť úboho. V 30. min ich postavil na nohy Radivojevič, po vyhratom buly Ölveckého okamžite vypálil a znížil na rozdiel gólu. Zeleňák v šanci mohol naň v 34. min aj odpovedať, nebyť skvelého zákroku Valenta. Ten sa vyznamenal aj pri šanci Chovana v presilovke v 37. min, následne Bokroš bránku netrafil. Trenčania si situáciu skomplikovali ďalším vylúčením a sami sa ubrali o väčší ofenzívny tlak.

Tretiu tretinu poznačila snaha hostí streliť vyrovnávajúci gól, no keby Steen nespálil v 45. min obrovskú šancu, keď netrafil prázdnu bránku, už by to mali nesmierne ťažké. V 49. min sa zrovnať skóre podarilo Hossovi po obkrúžení bránky a o pár sekúnd neskôr mal blízko k ďalšiemu gólu Varga. Streliť sa ho podarilo v 51. min Sojčíkovi dokonca v oslabení, keď po chybe domácich s prehľadom premenil samostatný nájazd a postaral sa o dokonalý obrat. V samom závere si ešte Zvolenčania zahrali bez brankára 81 sekúnd, no márne. Na konci sa ešte strhla bitka, po ktorej rozhodca udeľoval ďalšie tresty.

Hlasy po zápase

Peter Mikula, tréner Zvolena: „Zápas sme dobre rozbehli, no v tretej tretine sme riešili niektoré situácie takticky zle. Dopustili sme sa veľkých individuálnych chýb, súpera sme posadili na koňa, no a v presilovke, keď sme inkasovali, to bola naozaj zlá robota. V Trečíne nám nič iné nezostáva, len vyhrať.“

Peter Oremus, tréner Trenčína: „V takýchto zápasoch už netreba hráčom ani nič hovoriť, všetci si uvedomovali dôležitosť. Tretia tretina bola z našej strany fantastická, to je ich práca, výkon hráčov. Chýbal nám v dvoch tretinách Tomáš Starosta, no hráči sa ho zastali. V každom zápase je to o prístupe, detailoch, o každom jednom striedaní. Pre ľudí to bol výborný zápas, pred treťou tretinou sme si povedali niečo v kabíne, urobili sme všetko, chlapi došli po zápase do kabíny sfáraní, ale víťazní.“

Branko Radivojevič, strelec jedného gólu Trenčína: „Ukázal sa charakter mužstva, dali sme do toho všetko, bez štipky nejakého šetrenia. Séria je stále otvorená, bude to veľmi ťažké, no verím tomu, že nám diváci doma pomôžu. V prvej polovici zápasu nám nešli nohy, no po góle sme odrazu začali vyhrávať súboje, hlava veľa robila. U nás sa bude sedieť aj na schodoch, pondelok bude jednoznačne v našom meste hokejový.“

Peter Sojčík, autor rozhodujúceho gólu Trenčína: „Takto sme si to predstavovali, no začiatok nebol ideálny. Po tvrdých slovách, ktoré padli na úrodnú pôdu, sme boli v tretej tretine bojovníci, každý odovzdal na ľade všetko. Prvý gól nás nakopol, zápas sme otočili. Teraz sa pokúsime v pondelok opäť zvíťaziť, sústredíme sa na detaily a vynasnažíme sa hrať dôsledne celý zápas, v tom je naša sila.“

Michal Chovan, kapitán Zvolena: „Je to šport, prehrali sme po vlastných chybách. Zle sme začali brániť, teraz nám nič nezostáva, len dvakrát vyhrať. Vleteli sme do toho, no nepochopiteľne sme vyrábali chyby a stálo nás to víťazstvo. My máme kvalitné mužstvo, len ho treba dať dokopy. Toľko divákov pokope je motivácia, verím, že ich ešte potešíme.“