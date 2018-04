Tréner roka Miroslav Sližik: Deťom treba dať dôvod, aby sa radi vracali na športoviská

Trénerom roka sa v ankete o Najlepšieho športovca za rok 2017 stal Miroslav Sližik. Bavili sme sa o záujme detí a mládeže o šport.

7. apr 2018 o 12:53 Stanislav Černák

ZVOLEN. Miroslav Sližik z klubu BUDOKAN Zvolen, ktorý je centrom bojových umení mládeže a špeciálnej kondičnej prípravy, sa venuje najmä karatistom. Po prevzatí ocenenia priznal, že to vôbec nečakal. Je toto nedávne ocenenie pre neho záväzkom? „Záväzok? Možno áno, ale nerobím to preto, že očakávam, že dostanem nejakú cenu, to určite nie,“ priznal Miroslav Sližik.

Tréner karatistov počas svojej viac ako 20-ročnej kariéry už vychoval naozaj viacerých úspešných športovcov. Za všetkých spomeňme Patríciu Bahledovú, v súčasnosti reprezentantku Rakúska, ktorá získala titul vicemajsterky sveta. A ako sám proznáva, momentálne sa najviac venuje deťom, ktoré chce prilákať do telocvične. „Čím som starší, tým viac ma zaujíma to, ako deti prilákať do telocvične a aby mali dôvod sa do nej vracať. Robím to nie preto, aby sa všetci videli na pozícii najlepšieho pretekára, ale ide mi o to, aby deti dali do športu kus svojho srdiečka, bez toho aký bude výsledok. Myslím, že je to šanca na lepší, zdravší a kvalitnejší život,“ prezradil.

Nielen Miroslav Sližik, ale viacerí tréneri a športoví zanietenci sa snažia priviesť deti späť k športu. Robia to väčšinou na úkor svojho súkromného voľna. „Vždy to robíme na úkor svojho času, o peniazoch ani nehovoriac. Je to o pocite a presvedčení,“ netajil Sližik a pokračoval: „Odovzdávame si so svojimi zverencami navzájom niečo, čo iní ľudia nezažívajú. To, čo im ja odovzdávam počas tréningov, oni mi to vracajú naspäť v podobe energie, húževnatosti či odhodlania. Tento pocit sa nedá nikde kúpiť.“

Ako vníma Sližik samotné ocenenie, berie ho ako záväzok vychovať ďalších úspešných reprezentantov? „Môže to byť záväzok, ale úprimne som tu ako športovec mesta a nikdy som nevnímal ceny tak, že by ma mali zaväzovať, skôr som to bral ako úprimnú vďaku, že niečo robíme.“

Z roka na rok záujem detí o šport klesá. A tejto problematike sa venuje aj tréner roka 2017 vo Zvolene. „Úprimne sa zaujímam o to, aby som to aspoň trocha zmenil. Či už vytvorením podmienok, ale hlavne osobným prístupom. Darmo budeme mať krásne a drahé športoviská, keď tam nebude mať kto trénovať. Deťom treba dať dôvod, aby sa radi vracali na športoviská.“