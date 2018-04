V aute prevážali 42 kíl pašovaného tabaku, pred colníkmi ušli

Tabak pred colnou kontrolou z auta vyhodili a zmizli.

5. apr 2018 o 13:10 ROS

ZVOLEN. V aute prevážali 42,45 kilogramov pašovaného tabaku, pred kontrolou colnej polície ho z auta vyhodili a z miesta ufujazdili.

Banskobystrický colný úrad robil kontrolu včera vo večerných hodinách na ceste medzi Zvolenom a Dobrou Nivou.

„Počas kontroly ložnej plochy nákladného auta spozorovali podozrivé správanie vodiča neznámeho motorového vozidla, ktoré prichádzalo z kontrolovaného smeru,“ informovala hovorkyňa colného úradu Katarína Podhorná.

„Vodič asi 300 metrov pred kontrolou náhle pribrzdil, zmenil smer jazdy do protismeru, na pár sekúnd zastal na protiľahlej zastávke autobusu a vypol svetlá. Následne pokračoval v jazde ďalej,“ opísala udalosti.

Colníci okamžite prekontrolovali miesto, kde auto náhle zastavilo. Našli tam vyhodené tri priesvitné plastové vrecia, v ktorých sa nachádzali balenia tabaku značky Marco Polo.

„Vo vreciach sa nachádzalo 283 kusov 150–gramových spotrebiteľských balení rezaného tabaku bez označenia kontrolnými známkami, čo predstavuje spolu 42,45 kíl,“ doplnila.

Ak by tabak podľa nej uviedli na Slovensku do obehu, vznikla by štátu škoda na spotrebnej dani vo výške viac ako 3137 eur.

„Keďže vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu pre porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru, colníci formou trestného oznámenia vec odstúpia Kriminálnemu úradu finančnej správy na ďalšie konanie,“ vysvetlila.

Vzhľadom na zníženú nočnú viditeľnosť, vzdialenosť a absenciu umelého osvetlenia v mieste zastavenia však nevedia colníci povedať, o aký typ, značku či EČV vozidla išlo.