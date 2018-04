Do kanalizácie dala obec už niekoľko stotisíc eur

Práce podľa starostu nevedia dotiahnuť do konca, pretože dotácie sú príliš nízke.

7. apr 2018 o 10:39 Adriana Antolová

LÁTKY. Už niekoľko rokov trápi podpoliansku obec Látky nedostavaná kanalizácia a chýbajúca čistička odpadových vôd.

Starosta tvrdí, že za to môže Málinecká nádrž, na ktorú obec dopláca. Jej výstavbou vznikla v Látkach veľká migrácia. Vtedajší obyvatelia sa odsťahovali do okolitých miest či dedín. V minulosti mala obec 5-tisíc obyvateľov, teraz 600.

„V čase výstavby Málineckej nádrže sa opomenula jedna dôležitá vec. Všetci sme vedeli, že vodné dielo bude zásobárňou pitnej vody, ale nikto vtedy neriešil vyvolané investície. Nedostali sme žiadne náhradné zdroje. Keď som sa stal starostom a začal som tieto veci projektovať, bolo už neskoro,“ hovorí starosta Látok Ľubomír Bahleda.

Čistička a kanalizácia v Látkach mali byť podľa neho vyvolanou investíciou Málineckej nádrže. „Za celú moju éru, za 25 rokov sme trikrát vymenili technológiu čističky, tak ide technologický pokrok dopredu,“ hovorí starosta.

Na Látkach je zakopaných v zemi niekoľko miliónov v korunách v kanalizácii, ktorá je síce zabudovaná, ale nie je dokončená.

„Potrebujeme dokončiť ešte asi 300 až 400 metrov kanalizácie a chýba nám čistička. Na dokončenie potrebujeme každoročne viac a viac. Ak nedostaneme jednu poriadnu finančnú injekciu, dostaviame ju tak za dvadsať rokov, lebo budeme musieť aj štvrtýkrát meniť technológiu, ktorá bude zastaraná,“ vysvetľuje starosta.

Na dokončenie by potrebovali jeden a pol milióna eur. „Aj keď nie naraz, pretože ani obec by nemala peniaze na 5-percentnú spoluúčasť,“ dodáva.

Dotácie majú strop

„Malým obciam do dvetisíc obyvateľov, medzi ktoré patrí aj obec Látky, poskytuje rezort dotácie prostredníctvom Environmentálnemu fondu. Látkam sme poskytli dotáciu v rokoch 2011 a 2016. V zmysle aktuálnych podmienok podpory je maximálna výška dotácie pre obec 200-tisíc eur,“ objasňuje Michal Cákoci z ministerstva životného prostredia, ktoré podporuje budovanie vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry.

„Menšie obce môžu žiadať o finančnú podporu na stavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií napríklad aj z Programu rozvoja vidieka, aj z Integrovaného operačného programu, ktoré spadajú pod ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,“ reaguje Cákoci.

Obec sa pomaly rozrastá

Za posledných päť rokov vydala obec viac ako 150 stavebných povolení. Na garáže, domy či rekreačné chaty. Látky sú podľa starostu predurčené na cestovný ruch a turizmus, vždy sa tu podnikalo v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve.

„Záujemcom o výstavbu domu v obci musím ich stavbu predražiť o 20 percent, lebo im navrhnem nezmyselnú žumpu,“ podotýka Bahleda.

V Látkach majú podľa slov starostu dobre fungujúci poľnohospodársky podnik, podniky, ktoré zamestnávajú v oblasti lesov, štátne podniky či súkromníkov, stavajú sa tam penzióny. Majú lyžiarske vleky aj bežeckú trať. V lete sú Látky vyhľadávané kvôli prechádzkam, hríbom, lesným plodom či cyklotrasám, ktoré siahajú až do susedných okresov.

„Chceme zastabilizovať aspoň tých, ktorí chcú robiť v poľnohospodárstve, lesníctve či cestovnom ruchu. Nechceme im sťažovať život, no stále sa opakuje ten istý byrokratický cyklus od projektov, povolení, po výmenu, lebo kanalizáciu a čističku dodnes nemáme a pôvodný návrh čističky je zastaraný,“ vysvetľuje Bahleda.

Skládka odpadu

Látky mali v 70. rokoch skládku tuhého komunálneho odpadu, Bahleda hovorí, že ju zrušili ako environmentálnu záťaž, ktorá sa nachádzala na poprednom mieste v Banskobystrickom kraji.

„Tá skládka je nebezpečná, ak ju nedokážeme vyviezť, určite by sme ju dokázali zasanovať. Je to časovaná bomba a je umiestnená presne v ústiach dvoch potokov Chocholná a Smolné, ktoré vtekajú do Málineckej nádrže,“ dodáva starosta. Tvrdí, že ak chcú predísť ekologickej katastrofe, sanácia je nevyhnutná, ale na to potrebujú ďalšie financie.

Ministerstvo životného prostredia vo svojom stanovisku uvádza, že skládka v Látkach za družstvom je evidovaná ako pravdepodobná environmentálna záťaž. Lokalita podľa rezortu zatiaľ nebola podrobne preskúmaná a obec má možnosť požiadať o dotáciu z envirofondu na jej riešenie s podmienkou 5-percentného spolufinancovania.