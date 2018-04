Brankár Čiliak je náš základný kameň, tvrdia v Komete Brno

Na dvanástom triumfe Komety Brno v zápasoch play-off v neprerušenej sérii mal opäť veľký podiel slovenský brankár zo Zvolena Marek Čiliak.

3. apr 2018 o 15:35 SITA

Je ťažšie dýchať vo vákuu, naučiť spievať rybu alebo zdolať hokejistov Brna v play-off, s dávkou zveličenia sa pýta športový portál idnes.cz. A zároveň dodáva, že pre tretiu možnosť hovorí séria aktuálne 12 víťazných zápasov úradujúceho českého hokejového majstra.

Hokejisti Komety Brno vstúpili do aktuálneho play-off českej najvyššej súťaže až z piatej priečky, ale po šiestich zápasoch stále nepoznajú trpkosť prehry. Najprv vo štvrťfinále "sfúkli" štvrtý tím po základnej časti HC Vítkovice Ridera 4:0 na zápasy a semifinálovú sériu otvorili víťazstvami 3:2 a 4:1 na ľade víťaza základnej časti HC Škoda Plzeň.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na jedenástom aj dvanástom triumfe Komety v zápasoch play-off v neprerušenej sérii mal veľký podiel slovenský brankár Marek Čiliak. V sobotu za svoj chrbát pustil 2 z 32 striel, ktoré na neho smerovali a v nedeľu pridal 26 zákrokov proti 27 strelám. Vyhlásili ho za hviezdu zápasu na strane Brna. Jedinýkrát inkasoval až v 58. min po parádnej strele Milana Gulaša, ktorému asistoval slovenský reprezentant Peter Čerešňák.

Prečítajte si tiež: Richard Šechný ukončil kariéru v 46 rokoch, Zvolen doviedol ako kapitán k prvému titulu

Plzenský útočník David Stach po jednom zo zázračných zákrokov betónom v podaní Čiliaka po jeho pokuse skonštatoval: „Z desiatich takýchto šancí by to bol osemkrát gól. Čiliak je v laufe, musíme sa snažiť, aby sme ho začali prekonávať.“

Obranca Brna Onďrej Nemec o Čiliakovi pochvalne povedal: „Veríme mu a on verí nám. Chytá fantasticky. V pravý moment sa blysne kľúčovým zákrokom, ktorý nakopne mužstvo. Je to náš základný kameň.“

„Hráme kolektívne. Hráči predo mnou sa obetujú a to je najdôležitejšie,“ skromne odpovedal Čiliak.

Na otázku, prečo je brniansky tím v play-off taký úspešný, 27-ročný brankár odpovedal: „Play-off nám vyhovuje, je to iný hokej. Je dobré, že hráme prvé zápasy na súperovom ľade. Je na nás menší tlak a tak to mám rád. Do každého zápasu ideme s cieľom zvíťaziť. Dávame do toho všetko.“

Postup do finále môžu hráči Komety Brno aj s triom Slovákov (okrem Čiliaka aj obranca Tomáš Malec a útočník Marcel Haščák) po roku opäť spečatiť už v najbližších dvoch súbojoch v domácom prostredí. V stredu od 18.30 h a vo štvrtok od 17.00 h.