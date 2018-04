Kováčová patrí do IV. ligy. Do jarnej časti s novým skúseným trénerom aj posilou z Nemecka

Futbal v kúpeľnej obci Kováčová má dlhoročnú tradíciu. Po jesennej časti vedú piatu ligu. Aká bola príprava a čo je nové v tomto klube?

3. apr 2018 o 12:20 Stanislav Černák

KOVÁČOVÁ. Futbalisti Prameňa Kováčová majú za sebou výbornú jesennú časť. Sú na čele tabuľky V. ligy skupiny C s 28 bodmi a impozantným skóre 30:7. „Priznám sa, že aj na moje prekvapenie nám jeseň vyšla nad očakávanie. Nečakal som, že budeme na čele. Aj keby sme boli niekde v polovici tabuľky, nič by sa nestalo,“ prezradil prezident ŠK Prameň Kováčová Vladimír Volko.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Problém so zapracovaním odchovancov

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Poprad potvrdil úlohu favorita, Zvolenčania zdramatizovali zápas po zmene strán

Počas dlhej zimnej prestávky chceli v Kováčovej káder udržať pokope, zapracovať do neho vlastných odchovancov a posilniť ho o jedno, dve mená. „Nie celkom sa nám to podarilo. Štyria vlastní odchovanci sa do prípravy nezapojili, nemali záujem. Dvoch, ktorí sú na hosťovaní, neuvoľnil Sliač, ktorý je ich súčasným klubom. Oni majú nedostatok chlapcov, tak chcú, aby dohrali u nich. Síce sa pripravovali s nami, tréner ich chcel, ale Sliač ich neuvoľnil,“ povzdychol si Volko. Jediný z dorastencov, ktorý už počas jesennej časti pôsobil v družstve dospelých – Peter Kuchárik, sa rozhodol ukončiť svoju futbalovú kariéru.

Nový tréner

Prameň povedie nový tréner žijúci v Podbrezovej Tomáš Kvačkaj, ktorý naposledy pôsobil v treťoligovej Novej Bani. „Patrik Paulovčík pre vyťaženosť v práci si dal pauzu od futbalu nielen u nás, ale aj v JUPIE,“ doplnil prezident klubu.

Duda z Nemecka do Kováčovej

Najvýraznejšou kováčovskou posilou tak bude 21-ročný René Duda, ktorý prichádza z nemeckého klubu Sport – Club Hörstel 1921. „Dudu sa nám podarilo získať vďaka novému trénerovi,“ vysvetlil Volko. René už nastúpil vlani aj v najvyššej slovenskej súťaži za Podbrezovú v zápase na štadióne Antona Malatinského v Trnave proti miestnemu Spartaku. Duda však uprednostnil štúdium pred profesionálnym futbalom, z Podbrezovej prestúpil do nemeckého klubu Sports – Club Hörstel 1921 a od septembra začal študovať na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. „Tento transfer stál náš klub len obvyklý matričný poplatok, ktorý sa platí Slovenskému futbalovému zväzu pri transfere hráča zo zahraničia,“ ozrejmil prezident Prameňa.

Do kádra pribudli ešte Ukrajinec Oleksii Shushapnov z klubu FC Ingulets Pjatyhatska a Martin Hanulík z Hrabového.

Čo najviac vlastných hráčov

Aj keď v Kováčovej si už nejako zvykli na ukrajinských futbalistov, prezident Volko je zástancom inej filozofie. „Jediná správna cesta je mať čo najviac vlastných hráčov. Preto uvažujeme s prihlásením aj družstva prípravky U11 do oficiálnych súťaží a tým k zvýšeniu počtu žiackych a mládežníckych družstiev z 3 na 4 ( U11, U13, U15, U19 ). K tomu je okrem peňazí však potrebná aj angažovanosť rodičov. Realita je však taká, že pri momentálne takmer maximálnom naplnení ZŠ s MŠ v Kováčovej začali chodiť na futbalové tréningy z 1. až 4. ročníka spolu dvaja, traja chlapci,“ vysvetlil.

Prípravné zápasy

Kováčovej sa darilo aj v prípravných zápasoch. „V prípravných zápasoch proti Žarnovici a štvrtoligistom sme odohrali vyrovnané zápasy, v niektorých sme boli dokonca lepším tímom,“ ozrejmil Vladimír Volko.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Hral Ligu majstrov, teraz je v Očovej. Ondrej Debnár: Niektorí chlapci sa chcú proti mne vytiahnuť

Chcú postup, ale nebudú ho siliť

Ambície klubu by mali byť len tie najvyššie, a síce postup do IV. ligy.

„Vzhľadom na to, že sme na prvom mieste, káder je pokope, mierne sme posilnili, chlapci trénujú. Áno, radi by sme postúpili, ale poviem narovinu, nebudeme to siliť. Ideme hrať futbal, a ak sa nám bude dariť, bude postup,“ povedal šéf klubu.

Kováčová vo vlaňajšej sezóne po dlhých rokoch zostúpila zo IV. ligy. Fanúšikovia, klub i obec si uvedomujú, že Kováčová patrí práve do IV. ligy. „Vrátil som sa k futbalu na žiadosť starostu, a tvrdím, že Kováčová patrí do IV. ligy, chceme sa tam vrátiť,“ zakončil Volko.