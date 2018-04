Otočili vývoj stretnutia, HKM Zvolen začal semifinálovú sériu víťazne! (FOTO)

Domáci prehrávali už 0:2, ale hokejisti HKM dokázali otočiť duel a dokráčať k prvej výhre v semifinálovej sérii.

31. mar 2018 o 20:46 TASR

HKM Zvolen - Dukla Trenčín 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Góly: 28. Obdržálek (Špirko), 36. Kytnár (Coffman, Chovan), 42. Špirko (Šišovský), 55. Kelemen (Špirko), 58. Šišovský - 18. Radivojevič (Starosta, Sojčík), 20. Holenda (Bezúch). Rozhodovali Kalina, Snášel - Gajan, R. Gavalier, vylúčení 5:6, navyše Ťavoda 10 min za nešportové správanie - Bačík 10 min za nešportové správanie, presilovky 1:0, v oslabení 0:0, 3452 divákov. Stav série: 1:0.

Zvolen: MacIntyre - Bokroš, Kováčik, Zeleňák, Hraško, Ulrych, Ťavoda, Dubeň - Coffman, Kytnár, Michal Chovan - Šišovský, Špirko, Kelemen - Puliš, Steen, Obdržálek - Török, V. Fekiač, Matis

Trenčín: Valent - Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík - Radivojevič, Sojčík, Bezúch - Hossa, Sádecký, Hecl - Varga, Ölvecký, Mikula - Gašparovič, Dlouhý, D. Hudec

Prvú tretinu poznačili značné hokejové suchoty, striel veľa nebolo, len pár ich smerovalo na bránku a zdalo sa, že bezgólový stav potrvá veľmi dlho. Trenčania sa ukázali kompaktne, v obrane úplne bezchybne a domáci známi ofenzívnou hrou len bezradne hľadali cestu k bránke. Od 12. min presilovka hosťom gól nepriniesla, no všetko si odčinili v závere tretiny. Najskôr Radivojevič v 18. min zužitkoval presnú nahrávku od Starostu pred bránku a 12 sekúnd pred klaksónom z uhla od mantinelu prestrelil Holenda brankára MacIntyra druhýkrát.

V druhej tretine sa nahromadilo oveľa viac vzruchu hlavne preto, že sa Zvolenčania prebudili a zožali aj gólové ovocie. Pri prvom im v 28. min pomohla presilovka i perfektná nahrávka Špirka, po ktorej mal pred sebou Obdržálek už len prázdnu bránku. O regulárnosti gólu rozhodol videozáznam rovnako, ako pri vyrovnávajúcom v 36. min. Zdalo sa, že Kytnár dopravil puk vo veľkej tlačenici do posunutej bránky, no rozhodcovia gól po dlhšom čase uznali. Zvolenčania s obrovskou chuťou zvierali súpera aj naďalej a Trenčania veľa na výber nemali. Väčšinu času sa len bránili a do útoku sa dostávali len sporadicky. Od 29. min mali domáci výhodu presilovky o dvoch hráčov trvajúcu 97 sekúnd, okrem nej si vypracovali aj množstvo šancí, či už Šišovský, Hraško, Puliš, v 35. min netrafil prázdnu bránku Chovan, gól nestrelil v prečíslení ani Coffman.

Skóre zápasu sa úplne otočilo v 42. min, prečíslenie a spoluprácu so Šišovským presne zakončil Špirko a Trenčanom nezostávalo iné, len hru viac otvoriť a pokúsiť sa vyrovnať. Šancu na zvýraznenie vedenia v 47. min nepremenil dravý Chovan, Ulrych onedlho bránku Valenta minul a takýto vývin 'rytierom' vyhovoval. Trenčanov mohla mrzieť príležitosť Holendu v 49. min, vypracovali si ich len veľmi málo, a keď v 55. Kelemen nekompromisne zakončil prečíslenie so Špirkom, na ráznu odpoveď im už nezostali sily. Presne 3:19 min pred klaksónom sa rozhodli pre power play a riziko sa im nevyplatilo, keď Šišovský v 58. min trafil do prázdnej bránky a spečatil zvolenské víťazstvo.