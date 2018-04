MVK Zvolen po prehre s Trenčínom celkovo ôsmy. Umiestnenie je reálnym obrazom výkonnosti

Súboj v Trenčíne sa ukázal ako posledný v sezóne. Podľa trénerových slov s uplynulou sezónou vládne spokojnosť 50 na 50.

31. mar 2018 o 15:14 Stanislav Černák

COP Trenčín – MVK Zvolen 3:1 (18, 22, -21, 12)

Rozhodovali: Yurlov – Čuntala, divákov: 50. Najviac bodujúci hráč Zvolena: Bartík 22 bodov.

MVK Zvolen: Michalec, Bartík, Kučera, Podstupka, Kovačik, Herich, Hraňo (Bambura, Vaško, Kamenský). Tréner: M. Vaško.

Zvolenskí volejbalisti cestovali do Trenčína v zápase o 7. miesto za nepriaznivého stavu série 0:1. A chceli urobiť všetko pre to, aby sezónu ukončili pred domácim publikom. Žiaľ, to sa im nepodarilo.

Mierne navrch mali domáci Trenčania, ktorí prvý set vyhrali v pomere 25:18. V druhom sa už chytili aj hostia, nezastaviteľný bol najskúsenejší hráč Pavel Bartík. Aj napriek zlepšenej hre, druhý set vyhrali opäť domáci. Zmenená útočná koncepcia hry však slávila úspech v treťom sete.

Práve v druhom sete sa Zvolenčania naštartovali k lepšiemu výkonu a tretie dejstvo dotiahli do víťazného konca v pomere 25:21 a zápas zdramatizovali.

V zlepšenej hre však nedokázali zverenca trénera Vaška, ktorý sa mimochodom opäť objavil aj na palubovke, pokračovať v štvrtom sete. COP Trenčín zmietol Zvolenčanov, ako sa ukázalo v poslednom sete sezóny, v pomere 25:12.

Hodnotenie zápasu

Martin Vaško, tréner MVK Zvolen: „Bohužiaľ tento zápas mal podobný priebeh ako prvý duel s Trenčínom u nás doma. Trpeli sme na prihrávke a na útoku zo zóny 4, mali sme slabú efektivitu útoku z okrajov siete. Prvý tri sety boli istým spôsobom vyrovnanejšie, ale v prvých dvoch mal Trenčín navrch. Druhý set sme skúsili zdramatizovať, zmenili sme koncepciu útočnej činnosti. Tam sme sa naštartovali do tretieho setu, ktorý sme dokázali vyhrať. Trenčania hrali celý zápas dobre, veľmi dobre bránili v poli a na sieti, efektívne podávali a s tým sme mali veľký problém. Z toho pramenila aj naša nízka efektivita v útoku.“

Reálny obraz výkonnosti

MVK sa Zvolen ukončil prvú extraligovú sezónu na 8. mieste. Najdôležitejšie je, že sa Vaškovci vyhli bojom o záchranu a najvyššiu slovenskú súťaž si zahrajú aj v budúcej sezóne. A to bol aj predsezónny cieľ. „Myjava bola o level pred nami. Rozhodovalo sa medzi nami a Trenčínom. S Trenčínom sme boli zhruba vyrovnaný súper, naša vzájomná bilancia v sezóne bola 3:3. Celkové umiestnenie je vskutku reálny obraz našej výkonnosti. Našim cieľom bolo udržať sa v súťaži. Po nadstavbovej časti sme boli na 7. mieste, tam sme sa výkonnosťou aj reálne nachádzali. Ešte je však predčasné hodnotiť celú sezónu, spokojní môžeme byť 50 na 50,“ pokúsil sa zhodnotiť celkové ôsme miesto tréner Martin Vaško.