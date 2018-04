Kraj bude mať nový poriadok odmeňovania zamestnancov

Viacerí poslanci poukázali na veľké nerovnomernosti v platoch.

27. mar 2018 o 11:41 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Mzdy a odmeny zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja bude od začiatku apríla určovať nový poriadok odmeňovania. Schválili ho poslanci Zastupiteľstva BBSK na svojom pondelkovom (26. 3.) výjazdovom rokovaní v Lučenci s tým, že jeho platnosť bude na obdobie jedného kalendárneho roka.

Doteraz platný odmeňovací poriadok schválili v apríli 2017. Tento poriadok už dnes nezodpovedá aktuálnym potrebám pre efektívne riadenie a ani plne nevyhovuje platnej legislatíve. Preto je potrebné nahradiť ho novým, priblížil riaditeľ župného úradu Matúš Hollý, ktorý ho predkladal.

Rozhodujúcimi dôvodmi na zmenu bolo podľa jeho slov zosúladenie minimálnych mzdových nárokov s platnými právnymi predpismi, prispôsobenie mzdových rozpätí a kategórií novej organizačnej štruktúre Úradu BBSK, zvýšenie flexibility a transparentnosti pri odmeňovaní, ako aj zvýšenie konkurencieschopnosti úradu pri nábore nových zamestnancov.

V rozprave niektorí poslanci vyjadrili obavy, že v pôvodnom návrhu poriadku boli stanovené príliš vysoké platové stropy. Ako pre médiá uviedla poslankyňa Božena Kováčová, spolu s odmenami by platy riadiacich pracovníkov v krajnom prípade mohli dosiahnuť sumy vo výške 5000 až 7000 eur.

"Tie nadpočty tam boli veľké. Nehovorím, že by im ich niekto dal, ale na papieri to bolo napísané, konštatovala poslankyňa, podľa ktorej v tejto veci s vedením kraja hľadali kompromis. "Obmedzili sme odmeny riaditeľovi úradu a maximálne odmeny riaditeľom odborov. Tiež sme schválil, že maximálny plat riaditeľa úradu môže byť najviac 3500 eur, dodala Kováčová s tým, že viac mu nemôže dať ani predseda kraja.

Kraj nesúhlasí, tvrdenia odmieta

Podľa oficiálneho stanoviska vedenia kraja sú však tvrdenia o výške platov 5000 až 7000 eur nepravdivé. "Plat riaditeľa Úradu BBSK podľa žiadneho návrhu nikdy nemohol dosiahnuť hodnotu 7000 eur. Výpočet, akým niektorí autori dospeli k tomuto číslu, sa na plat riaditeľa nikdy nevzťahoval, pretože funkcia riaditeľa bola samostatným paragrafom vyňatá z kategórie zamestnancov Úradu BBSK," zdôvodnil hovorca kraja Matej Bučko s tým, že skutočný plat súčasného riaditeľa úradu je rovnaký ako u jeho predchodcu.

Príplatky sa podľa jeho slov vzťahujú iba na zamestnancov podľa paragrafu 10 nového poriadku a plat riaditeľa je upravený výlučne podľa paragrafu 9. Vzhľadom k tomu, že počas pripomienkovania dokumentu dochádzalo k dezinterpretáciám tohto paragrafu, riaditeľ priamo na zastupiteľstve a poslancom v trojdňovom predstihu predložil upravený materiál, ktorý jasne zadefinoval, že riaditeľovi Úradu BBSK neprislúchajú pohyblivé zložky mzdy," zdôraznil Bučko.

Veľké rozdiely

Ako pokračoval, cieľom nového poriadku je zaviesť rovnosť do odmeňovania zamestnancov Úradu BBSK. Ak by sme ho chceli uplatňovať do krajnosti, tak ako ho uplatnili niektorí autori, potom by mali astronomické platy nielen vedúci pracovníci, ale aj šoféri, ktorým by prináležala mzda 2000 eur, či referenti s platom 3100 eur, konštatoval hovorca a doplnil, že na takéto zvyšovanie platov či udeľovanie astronomických odmien BBSK nemá financie, a preto ho ani neplánuje.

V rozprave niektorí poslanci poukázali aj na skutočnosť, že medzi výškou platov riadiacich pracovníkov a bežných zamestnancov sú podľa ich názoru veľké rozdiely. Zaviazali preto vedenie kraja, aby do budúceho zastupiteľstva vyčíslilo finančný dosah návrhu, na základe ktorého by sa zvýšil osobný príplatok všetkým 3100 zamestnancom BBSK o sumu sto eur.

"Verím, že na budúce zastupiteľstvo tento návrh dostaneme a rozprúdime diskusiu o tom, akým spôsobom a kedy zamestnancom tieto prostriedky poukážeme na účty," zakončila Kováčová.