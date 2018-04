Za rozdiely v zdraví sú zodpovedné sopky

Krupinské lazy. Ľudia by si mali do studní pridať karbonatickú horninu. (Zdroj: Ján Krošlák)

KRUPINA. Projekt Life for Krupina je na konci, záverečnú správu už jeho tvorcovia zaslali Európskej komisii.

Jeho výsledky hovoria jasne: Pitná voda vo viacerých obciach okresu je výrazne ochudobnená o vápnik a horčík, čo sa podpisuje pod nepriaznivý stav tamojšieho obyvateľstva.

Z 36 obcí majú viac ako dve tretiny zdravotný stav výrazne horší ako je celoslovenský priemer. Podobne je na tom aj okres Detva a časť okresu Banská Štiavnica.

Vedci zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra to pripisujú sopečnej činnosti spred približne 15 miliónov rokov. Vytvorila geologické podložie pod miestami, kde dnes ležia problematické okresy.

Jednoduché, finančne nenáročné riešenie

„Životný štýl a úroveň zdravotnej dostupnosti sú v okrese Krupina porovnateľné s inými okresmi Slovenska,“ konštatoval v záverečnej správe vedúci výskumu Stanislav Rapant. „Na zhoršenom zdravotnom stave obyvateľov okresu sa teda vo väčšej miere podieľa znížená kvalita pitných vôd,“ doplnil.

„Zdokumentovali sme výrazne zhoršenú pružnosť ciev ľudí, ktorí pijú mäkkú vodu, teda vodu s výrazným deficitom vápnika a horčíka. Arteriálny vek ľudí, ktorí pijú mäkkú vodu, bol takmer o päť rokov vyšší ako u ľudí, ktorí pijú tvrdšiu vodu,“ podotkol.

Platí pravidlo: mäkká voda – tvrdé cievy, tvrdá voda – mäkké cievy. Mäkká voda výrazne zvyšuje výskyt kardiovaskulárnych ochorení.

Pridávaním karbonatickej horniny do individuálnych domových studní sa potvrdilo, že je reálne zvýšiť v nich obsah vápnika aj horčíka.

„Obohatením pitných vôd o esenciálne makroprvky vápnik a horčík pridávaním karbonatickej horniny do vodného zdroja môžeme eliminovať nepriaznivý vplyv geologického prostredia na zdravotný stav tam žijúcich ľudí. Je to dlhodobé opatrenie, ale technicky jednoduché a finančne nenáročné,“ konštatoval Rapant.

Čo zabíja v regiónoch Slovenska? (zdroj: redakcia MY)

Robili besedy, ľudí veľa nechodilo

Vedci usporiadali v obciach desať informačných besied. „Záujem bol rôzny. Priemerne sa ich zúčastnilo asi 30 - 40 ľudí v každej obci,“ povedala riaditeľka ústavu pre geológiu Alena Klukanová.

V prípade individuálnych zdrojov pitnej vody odporúčajú ľuďom pridať do svojich studní karbonatickú horninu (dolomit, polovypálený dolomit) v množstve približne sto kilogramov.

A ako alternatívu dopĺňať vápnik a horčík zvýšenou konzumáciou vhodnej stravy, minerálnych vôd či užívaním vitamínových doplnkov.

Pracovníci ústavu spracovali odporúčania aj na vodu používanú pre hromadné zásobovanie obyvateľstva.

„Kvalitu pitných vôd zo zákona sledujú vodohospodári a regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ reagovala Klukanová na otázku, či budú vodu v okrese ďalej monitorovať.

Percento zaočkovaných ľudí je v okrese Krupina najvyššie. (zdroj: Ján Krošlák)

Región začínajú trápiť ovčie kiahne

ZVOLEN. Región začínajú trápiť ovčie kiahne. Z prenosných ochorení sa v okrese Detva vyskytovali v uplynulom roku najčastejšie, za rok ich počet stúpol o 50 prípadov. Postihli najmä deti v materských školách.

Aj v okresoch Zvolen a Krupina patrili k najviac sa vyskytujúcim ochoreniam. Vyplýva to zo štatistiky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene.

Besnota aj svrab

Hrozbou je besnota, napríklad vo Zvolenskom okrese stúpa z roka na rok. Vlani hlásili 61 prípadov, rok predtým 57, kým v roku 2008 zdravotníci evidovali len 16 takýchto upozornení.

Lymeskou boreliózou prenášanou kliešťom sa vo Zvolene nakazilo vlani 91 ľudí, v Detve 46, v Krupine 12. Prípadov kliešťovej encefalitídy evidovali v porovnaní s boreliózou výrazne menej.

Krupinský okres vlani trápil aj svrab, jeho výskyt sa z 18 prípadov zvýšil na vlaňajších 42. Najčastejšie sa toto kožné ochorenie objavilo u mladých vo veku od 15 do 19 rokov. Takéto vysoké číslo sa v okrese objavilo naposledy v roku 2013, keď zdravotníci evidovali až 59 prípadov.

Pohlavné choroby sú vo Zvolene aj v Detve

Pohlavné choroby obchádzajú len okres Krupina.

Vo Zvolene zaznamenali epidemiológovia jedno ochorenie latentného syfilisu a dva prípady gonokokovej infekcie, známej ako kvapavka. Objavil sa aj prípad bezpríznakového stavu infekcie HIV.

V Detve potvrdili jedno ochorenie na syfilis a jeden prípad gonokokovej infekcie.

Najviac je zaočkovaná Krupina

Aj vlani epidemiológovia zaznamenali prípady, keď sa pacienti odmietli dať zaočkovať. Najviac nesúhlasov (297) evidujú vo Zvolenskom okrese, najmenej v Krupinskom.

V okrese Zvolen je zaočkovaných 94,79 percent obyvateľstva, v Detvianskom 97,18 a v Krupinskom 98,98 percenta. Kontrolu očkovania robili v 24 ambulantných zariadeniach.

Ilustračné foto. (zdroj: SME - Ján Krošlák)

Na čo Slováci najviac zomierajú?

Čísla sú dramatické. Často aj dvojnásobné oproti krajinám na Západe.

BRATISLAVA. Problémy so srdcom, celou obehovou sústavou a tiež rakovina. To sú hlavné príčiny, ktoré stoja za veľkou časťou úmrtí Slovákov a Sloveniek. Ako sme na tom?

Redakcia regionálnych týždenníkov MY sa pozrela na dáta Európskeho štatistického úradu Eurostat a porovnala slovenské oblasti s inými regiónmi starého kontinentu patriaceho do Európskej únie.

Výsledok? V mnohých prípadoch ide o smutné čítanie. Európski štatistici porovnávali takzvanú štandardizovanú mortalitu, teda počet úmrtí na 100 000 obyvateľov prepočítaný na rovnakú vekovú štruktúru. A to pre viac ako tristo oblastí európskych krajín. U nás išlo o Bratislavský kraj, západné, stredné a východné Slovensko.

V celkovej úmrtnosti obsadili slovenské oblasti 25. až 48. najhoršiu pozíciu medzi spomínanými viac ako tromi stovkami oblastí.

Veľmi zlá situácia panuje predovšetkým pri rakovine a zhubných nádoroch: v tejto úmrtnosti je napríklad západné Slovensko na 10. najhoršej pozícií v Európe.

Keď pôjdeme do ešte väčších podrobností, ktoré konkrétne nádory zabíjajú najviac, ukáže sa, že západné Slovensko je dokonca 6. najhoršie v celej Európskej únii v rakovine hrubého čreva a súvisiacich orgánov.

Slováci na chvoste rebríčka

V úmrtnosti na zhubné nádory prsníkov je západ republiky dokonca na 2. najhoršej pozícii medzi všetkými európskymi regiónmi. A hneď po ňom, na 3. pozícií, nasleduje Bratislavský kraj.

Stredné Slovensko je zase 7. najhoršie v úmrtnosti na zhubné nádory pier, ústnej dutiny a hltanu. Do prvej päťdesiatky medzi tromi stovkami európskych regiónov sa všetky slovenské oblasti, bohužiaľ, dostali aj v chorobách obehovej sústavy.

V úmrtiach na ischemické choroby srdca je východné Slovensko dokonca na 7. najhoršej pozícií. A čo sa týka stredného Slovenska, to je zase na 8. najhoršej pozícii v štandardizovanej úmrtnosti na choroby tráviacej sústavy.

Najlepšie sú na tom krajiny pri moriach

Krajiny na západ od nás sú na tom podstatne lepšie, začína to už v Česku. Stredomorské krajiny alebo Škandinávia sa blížia často aj k polovičným číslam v porovnaní so Slovenskom. Naopak, podobne zle ako my sú na tom aj naši južní susedia z Maďarska.