Regionálny futbal: Detva prvýkrát bodovala, Dobrá Niva uspela v derby s Krupinou

Odštartovala jarná časť regionálnych futbalových súťaží. Pravda, viaceré zápasy sa presunuli. Darilo sa aj našim zástupcom.

26. mar 2018 o 9:23 Stanislav Černák

III. liga Stred

Čadca – Detva 2:2 (2:1)

GÓLY: 3. Maslík, 6. Šebík – 25. Plečaš, 84. Tužinský

ROZHODOVAL: Rojček, 110 divákov. ŽK: 1 – 3

DETVA: Trifunovič – Melich (69. Janjuz), Krstich, Sekereš, Michálik, Melich, Rapčan, Šulek (75. Dianiška), Tužinský, Plečaš, Čeprnja

Detva nastúpila na svoj prvý jarný duel s odhodlaním. Bude to mať ťažké, ale jednoznačne sa chce odlepiť odo dna tabuľky. Pomôcť k tomu jej majú aj noví hráči, ktorí prišli do kádra trénera Kamasa. Domáca Čadca však pripravila pre hostí studenú sprchu. V 6. minúte vyhrávala už 2:0 a zdalo sa, že Detva bude pokračovať v biednych výkonoch z jesene. V 3. minúte rozvlnil sieť hostí Maslík, o tri minúty neskôr presne zakončoval Šebík. Hostia spod Poľany sa však otriasli, v 25. minúte znižovala nová posila Aleksa Plečaš. Stovka divákov v Čadci už gól do polčasového hvizdu nevidela. Po zmene strán sa hral vyrovnaný futbal. Dlho to vyzeralo, že sa skóre už meniť nebude, no hostia nechceli z Čadce odísť bez bodu. Vytúžený vyrovnávajúci gól strelil v 84. minúte Tužinský. Futbalisti Detvy získali vôbec prvý bod v sezóne 2017/2018.

Ostatné výsledky: Žarnovica – L. Štiavnica 3:0, Martin – Rim. Sobota 2:2, Fiľakovo – Námestovo 2:0, Krásno – Teplička 1:0

1.Lučenec 15 11 2 2 33:13 35

2.Dukla BB 16 10 4 2 32:13 34

3.Rim. Sobota 16 9 3 4 51:25 30

4.Lip. Hrádok 15 9 2 4 33:21 29

5.Kalinovo 16 9 0 7 26:19 27

6.Žarnovica 17 8 3 6 21:24 27

7.Námestovo 17 7 5 5 32:24 26

8.Krásno 17 7 3 7 24:26 24

9.Martin 16 6 4 6 28:23 22

10.Čadca 16 6 3 7 30:28 21

11.O. Veselé 15 6 2 7 20:20 20

12.Nová Baňa 16 5 4 7 30:29 19

13.Teplička 16 5 3 8 25:31 18

14.Lip. Štiavnica 16 5 3 8 14:29 18

15.Fiľakovo 16 4 0 12 17:42 12

16.Detva 16 0 1 15 12:61 1

IV. liga skupina Juh

Čierny Balog – Pliešovce 2:0 (1:0)

GÓLY: 32. a 58. Cibula

Otvárací zápas jarnej časti štvrtej ligy priniesol vynikajúce stretnutie, v ktorom sprvu dominovali hostia. Zápasu sa chopili lepšie, hrali atraktívny futbal a ťažkosti robil Hore-hroncom najmä obranný blok, ktorý Pliešovce nasadili. Z toho sa im podarilo vyťažiť viaceré dobré protiútoky. V kontrách ale vo finálnej fáze zlyhali. Prvú polhodinu hry mali jasne pod kontrolou, gól to však neprinieslo. Až vtedy domáci zaradili vyšší prevodový stupeň a Mózerovi sa fantasticky podarilo preniknúť z pravej strany do 16-ky. Tam ponúkol spätnú prihrávku Cibulovi, ktorý nemal problém pretaviť šancu v gól. Prvá tutovka zápasu skončila hneď v bráne a diváci sa dočkali gólu. Po zmene strán museli Pliešovce viac otvoriť hru. To bola pre Čierny Balog voda na mlyn a najmä skvelo hrajúci Mózer robil defenzíve hostí zo života peklo. Podobná situácia ako v prvom polčase mohla opäť skončiť gólom, Pliešovce ju ešte ustáli, keď však druhýkrát nahral Mózer Cibulovi pred prázdnu bránu, bolo už 2:0. Stretnutie sa potom viac-menej iba dohrávalo. Hostia si vytvárali iba optický tlak, ktorý znižujúci gól priniesť nemohol.

Hriňová - Vinica 2:1 (1:0)

GÓLY: 38. Pohorelec (11 m), 90. Purdek – 75. Alföldi

V Hriňovej sa hral podpriemerný futbal poznačený tým, že je to bol prvý majstrovský zápas po zimnej prestávke. Väčšina duelu sa odohrávala v strede poľa, diváci videli len sporadicky, že sa hra presunula pred jednu či druhú bránu. Domáci mali v prvom dejstve dve vyložené šance, ale brankár hostí ich zlikvidoval. Hriňová šla do vedenia po premenenej penalte, úspešným exekútorom bol Pohorelec. Po zmene strán boli domáci lepším mužstvom, ale hráči Spartaka sa nevedeli presadiť. Lopta im v rozhodujúcich chvíľach odskakovala od kopačiek. Až prišla 75. minúta, v neprehľadnej situácii sa najlepšie zorientoval hosťujúci Alföldi a vyrovnal na 1:1. V závere si Hriňová vytvorila tlak, ale bránka hostí akoby bola zakliata. Doslova až zúfalý nápor napokon predsa len v záverečnej minúte využili futbalisti Hriňovej na vytúžený gól, ktorý strelil Michal Purdek. Hriňová tak vstúpila do jarnej časti dôležitým víťazstvom.

Ostatné výsledky: V. Krtíš – Medzibrod 0:2, S. Ďarmoty – Šalková 2:1

1. Poltár 13 8 2 3 39:19 26

2. Medzibrod 14 7 5 2 26:23 26

3. Hriňová 14 7 2 5 26:19 23

4. S. Ďarmoty 14 7 2 5 19:18 23

5. Šalková 14 7 1 6 31:23 22

6. Č. Balog 14 6 4 4 27:20 22

7. Tisovec 13 6 3 4 33:21 21

8. Jupie 13 6 1 6 26:24 19

9. Tornaľa 13 5 3 5 24:26 18

10. Revúca 13 6 0 7 21:34 18

11. Pliešovce 14 5 2 7 22:24 17

12. Rakytovce 13 4 2 7 19:21 14

13. Vinica 14 3 3 8 20:36 12

14. V. Krtíš 14 3 0 11 13:38 9

V. liga skupina C

Sása – L. Vieska 1:1 (0:1)

GÓLY: 57. Chrenovský – 27. Dobrota

Zápas v Sáse sa hral na ťažkom teréne. Viac z hry mali hostia, ale domáci futbalisti bojovali a nechali na ihrisku srdce. Do vedenia šla Ladomerská Vieska po chybe domácej obrany, v 27. minúte sa presadil Dobrota. Skóre sa do polčasu už nemenilo. V druhom dejstve domáci bojovali ešte viac, chceli získať aspoň bod a tomu podriadili všetko. V 57. minúte vyrovnal Chrenovský. Za stavu 1:1 mali ešte pár šancí na zmenu skóre obe strany, no sieť sa už nerozvlnila za žiadnym brankárom a oba tímy si body rozdelili.

D. Niva – Krupina 1:0 (0:0)

GÓL: 49. T. Cibuľa

Jarná časť V. ligy skupiny C odštartovala derby zápasom medzi Dobrou Nivou a Krupinou. Domáci sa celý týždeň poctivo pripravovali na tento zápas, chceli ho vyhrať. Úvodná desaťminútovka však patrila hosťom, Krupina mala mierny tlak. Až potom postupne prebrala iniciatívu Dobrá Niva. Domáci mali v prvom dejstve aj veľkú šancu, sám na brankára sa rútil Cibuľa, ale trafil gólmana Krupiny len do nohy. Domáci mali až do záveru prvého polčasu miernu prevahu. Hostia pohrozili tiež, Babiak krížnou strelou popri tyčke vystrašil domácich, ale z tohto mráčka nezapršalo.

V druhom polčase pokračovala Dobrá Niva v dobrom futbale, mala viac z hry i viac príležitostí. Hneď v úvode druhého polčasu v 49. minúte sa presadil Tomáš Cibuľa po peknej akcii. To domácich mierne upokojilo. V strede druhého dejstva vzplanuli emócie a po druhej žltej karte sa pod sprchy musel pobrať Rastislav Kyslý. Krupina mala početnú výhodu 30 minút, počas ktorých prakticky neohrozila bránu hostí. Naopak, domáci mali šancu, ale tiež sa už nepresadili. V Dobrej Nive vládne spokojnosť s predvedenou hrou a zaslúženými troma bodmi.

Ostatné výsledky: Jakub – Lovča 2:2, Bacúch – Sásová 2:1

1.Lovča 14 9 2 3 42:24 29

2.Kováčová 13 9 1 3 30:7 28

3.Hrochoť 13 7 3 3 21:13 24

4.Jakub 14 7 3 4 29:27 24

5.Lad. Vieska 14 6 4 4 32:21 22

6.Bacúch 14 5 7 2 23:15 22

7.Sásová 14 6 3 5 32:28 21

8.Lieskovec 13 6 1 6 22:22 19

9.Krupina 14 5 3 6 20:21 18

10.D.Niva 14 5 3 6 14:17 18

11.Selce 13 6 0 7 21:28 18

12.Št. Bane 13 5 2 6 27:23 17

13.Sása 14 1 3 10 20:46 6

14.Priechod 13 0 1 12 9:50 1