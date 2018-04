Zvolen je v semifinále! Stačili k tomu dva góly (FOTO)

V závere Žilina duel ešte zdramatizovala, ale hráči HKM putujú do semifinále, kde si zmerajú sily s Trenčínom.

25. mar 2018 o 21:16 TASR

MsHK Žilina - HKM Zvolen 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Góly: 55. Handlovský (Mazanec) - 7. Obdržálek (Puliš), 14. Špirko (Hraško, Martin Ďaloga). Rozhodovali: Stano, Štefik – Výleta, M. Orolin, vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše: Klimenta (Žilina) 10 min za nešportové správanie, presilovky a oslabenia: 0:0, zmeny: Žilina od 9. min bez Rogoňa, 1201 divákov

Žilina: Tomek – Kozák, Hatala, Andersons, Mich. Roman, Mazanec, Juraško, Turian – Pospíšil, R. Hruška, Klimenta – Stupka, Ondruš, Handlovský - J. Jurík, Húževka, Švihálek - Rogoň, Konečný, M. Tvrdoň – Váňa

Zvolen: MacIntyre – T. Bokroš, Kováčik, Zeleňák, Hraško, Ulrych, Ťavoda, Dubeň – Coffman, Kytnár, Mich. Chovan – Šišovský, Špirko, Mart. Ďaloga – Puliš, Steén, Obdržálek – Török, V. Fekiač, Matis – Síkela

Domáci vinou zranenia Holoviča, ale aj v snahe prekvapiť svojho súpera, preskupili útočné formácie, hostia sa však nenechali zaskočiť. Zápas sa hral v dobrom tempe, ale výrazné šance diváci nevideli. V 7. minúte sa hostia dostali s pukom do útočného pásma, Puliš prihral do tandemu Obdržálkovi a ten príklepom prestrelil Tomeka. Domáci sa snažili odpovedať, ale príležitosti Rogoňa, Klimentu ani ďalších sa neujali. Hostia udreli znovu, Špirko sa v 14. minúte predral až pred Tomeka a zblízka zvýšil na 2:0. Hostia kontrolovali priebeh zápasu, "vlci" sa, naopak, nevedeli poriadne dostať pred MacIntyrea. A keď nepohrozili vážnejšie ani v presilovke v závere tretiny, zaslúžene po nej prehrávali.

"Vlci" nezačali 2. tretinu dobre. Po faule Klimentu išli do oslabenia, ale v ňom mali blízko k zníženiu. Húževka však svoj nájazd na MacIntyrea nepremenil a hostia presilovku rovnako nevyužili. Od 26. minúty hrali hostia ďalšiu presilovku a domáci brankár Tomek v nej predviedol niekoľko vynikajúcich zákrokov. Hostia zostali pri chuti aj naďalej, výborným forčekingom nedovolili Žilinčanom rozvinúť poriadnu akciu a neustále sa snažili o streľbu. Až v polovici zápasu predviedli pár lepších okamihov aj "vlci", ale od gólu boli ďaleko. Zvolenčania boli naďalej lepší, Žilinčanom dopriali iba občasné výpady do svojho obranného pásma. Tie však väčšinou končili iba nepresnými strelami, ako napríklad v 37. minúte pokus Juríka. Tomek držal svoj tím nad vodou perfektnými zákrokmi aj naďalej a Zvolenčania nepridali gólovú poistku ani v presilovke v závere.

Úvod tretej tretiny začali "vlci" v oslabení, ale ubránili sa. O chvíľu mali po kroščeku Kytnára výhodou presilovky aj oni, po nepotrestaných zákrokoch od Obdržálka sa však neudržal na uzde Klimenta a sily sa vyrovnali. V 50. minúte hosťujúci Kytnár dosiahol síce gól, ale po preskúmaní situácie videorozhodcom ho arbitri neuznali, pretože zvolenský útočník poslal puk do bránky úmyselne korčuľou. "Vlci" sa snažili aspoň o čestný úspech a nakoniec sa im to aj podarilo. Juríkov pokus si ešte miesto za chrbtom MacIntyrea nenašiel, ale potom sa kapitán Handlovský dostal s pukom až pred kanadského brankára a v 55. minúte znížil. Domáci vrhli všetky zvyšné sily do útoku, a aj za podpory fanúšikov sa snažili vyrovnať. Napriek veľkej snahe i power play, v záverečnej polminúte dokonca o dvoch hráčov, sa im to však nepodarilo. Zvolenčania po úspechu v šiestom súboji zvíťazili 4:2 na zápasy a postúpili do semifinále play off.

Hlasy trénerov

Petr Rosol, tréner Žiliny: „Žiaľ, vstúpili sme do zápasu zle. Prehrávali sme 0:2, hoci sme sa bavili o tom, že utvoríme tlak a budeme súpera agresívne napádať. V prvej tretine sme však vyslali iba päť striel, takže sme si v kabíne k tomu niečo povedali. Naša hra sa od druhej časti zlepšila, ale kontaktný gól neprichádzal. Dali sme ho až pár minút pred koncom a záverečný tlak nám nevyšiel. S jedným gólom sa nevíťazí často, a to sa potvrdilo aj v nedeľu.“

Peter Mikula, tréner Zvolena: „Zápas sa odvíjal od faktu, že Žilina musela a my môžeme. Viedli sme 2:0, hralo sa nám dobre, počítali sme, že domáci sa v druhej tretine do toho oprú, ako sa stalo ich zvykom. Nápor súpera sme ustáli aj v záverečnej desaťminútovke, keď nás domáci dostali pod tlak a hrali vabank. Vytiahli na nás všetky sily a schopnosti, podarilo sa im dať gól. Zápas nebol o kráse, ale o účelnosti. Zvíťazili sme v ňom my, lebo sme dali viac gólov.“