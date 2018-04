Posledný tím nečakane zdolal Zvolen, domácim nepomohla ani 20 minútová „presilovka“

Prvý jarný zápas na domácom trávniku nevyšiel futbalistom MFK Zvolen podľa predstáv. Najtesnejším rozdielom podľahli poslednému celku.

25. mar 2018 o 15:03 (mim)

MFK Zvolen – FK Železiarne Podbrezová B 0:1 (0:0)

Gól: 63. Migaľa, ŽK: 5 – 3, ČK: 0 – 1: Rozhodoval Kmec pred 385 divákmi.

Zvolen: Gábriš – Jovanović, Šimko, Dubeň, Kotora, Lupčo (71. Tóth), Hamšík (63. Budinský), Mádel (54. Grebáč), Kmeť, Jackuliak, Gregáň

Podbrezová B: Vavrúš – Magda, Fischer, Kupčík, Mojžiš A., Mojžiš V., Kačerík (80. Garaj), Gerát, Jedinák (62. Migaľa), Lepieš (90. Haščák), Tereščenko

Po víťazstve MFK na Spiši sa na Zvolenskom novom štadióne zišla celkom slušná návšteva a diváci boli zvedaví na úvodné vystúpenia MFK v jarnej časti 25. ročníka druhej najvyššej slovenskej súťaže.

Na ťažkom, ale dobre pripravenom teréne zaostávali obe mužstvá za očakávaniami. Viac sa bojovalo o loptu v strede poľa a obe mužstvá si vytvárali šance ojedinele. Prevládal taktický boj so snahou prekvapiť súpera. Prvú príležitosť po prieniku Gregáňa mal Hamšík, no na center nedoskočil a tiesnený Kmeť na päťke za päť minúť v čistej šanci poslal v páde loptu tesne vedľa. Po 20 minútach pohrozili hostia, no strela V. Mojžiša trela žrď Gábrišovej brány a potom z protiútoku pálil Lupčo nad. Hamšíkova šanca skončila útočným faulom a na druhej strane Tereščenko strieľal nad bránu. Pred koncom polčasu hlavičkoval v čistej šanci Jedinák vedľa a polčasový stav zostal bez zmeny i po strele Dubeňa.

Do druhého dejstva nastupovali mužstvá bez zmien a hostia sa ubránili aj po Jackuliakovom i Gregáňovom prieniku, potom mieril nad aj Šimko. Hostia striedali a tréner Auxt poslal na trávnik Migaľu, ktorý o minútu so šťastím dostal loptu do siete MFK, keď Kupčíkovu dlhú loptu predĺžil hlavou za obranu Lepieš. Domácim nebolo možné uprieť snahu o vyrovnanie, no hostia kúskovali hru, ležali na trávniku a nechali sa ošetrovať. Najväčšiu šancu domácich po presne kopnutom priamom kope Lupča stihol Vavrúš z vinkla vyraziť. A keď Jackuliakov brejk skončil postavením mimo hry, domáci nevyužili ani 20 minútovú presilovku po vylúčení Tereščenka, uhrali Železiari pod Pustým hradom dôležité víťazstvo.

