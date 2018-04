Opitý vodič narazil do ženy na chodníku

Žena pri náraze utrpela ťažké zranenia.

23. mar 2018 o 10:55 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. S ťažkými zraneniami skončila v nemocnici 63-ročná žena, ktorá sa včera večer (22. 3.) vybrala v podvečerných hodinách na prechádzku so svojím psom. Na Obchodnej ulici na Západe do nej narazil so Škodou Octavia 31-ročný ročný Zvolenčan.

„Muž jazdil po Obchodnej ulici v smere od Strážskej cesty, pričom pri prechádzaní pravouhlej ľavotočivej zákruty neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, dostal sa s vozidlom do šmyku a následne vyšiel mimo vozovku na chodník, kde narazil do chodkyne,“ opísala udalosti policajná hovorkyňa kraja Petra Kováčiková.

Ženu s ťažkými zraneniami previezli do banskobystrickej nemocnice. Vodiča hneď na mieste nehody podrobili dychovej skúške na alkohol, nafúkal viac ako 1,8 promile.

V súvislosti s nehodou začala polícia trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a ublíženia na zdraví.

„Od začiatku roka ide už o 36. nehodu, ktorú vodič spôsobil pod vplyvom alkoholu.

Za minulý rok evidujeme celkom 156 takýchto prípadov,“ doplnila Kováčiková.