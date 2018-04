Súd potvrdil 16 rokov za pokus vraždy

Zvolenčan chcel zavraždiť svoju manželku a potom aj seba.

27. mar 2018 o 18:12 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici potvrdil prvostupňový nepodmienečný trest šestnásť rokov väzenia za pokus vraždy pre 56-ročného Ľubomíra Ragača zo Zvolena. Muž sa priznal, že pred rokom sa pokúsil zavraždiť svoju manželku Andreu.



Spiacu manželku napadol 20. februára 2017 skoro ráno v rodinnom dome vo Zvolene nožom. Motívom vražedného útoku bola pomsta, lebo sa s ním chcela rozviesť. Spôsobil jej život ohrozujúce zranenia a prežila iba vďaka rýchlej lekárskej pomoci.

Obvinený chcel najprv zavraždiť manželku a potom spáchať samovraždu otravou plynom. Otvoril kohútiky na sporáku v kuchyni a prerezal hadicu s prívodom plynu.

Potom s nožom so 17-centimetrovou čepeľou vošiel do detskej izby, kde manželka spala s maloletou dcérkou. Zasadil jej tri rany do brucha a jednu do hrudníka. Manželka chcela pred ním ujsť a aj dcéra začala kričať.

Žena rozbila sklo na dverách na chodbu, aby mohla ujsť pred útočníkom. Na krik a rinčanie skla prišiel napadnutej žene na pomoc jej brat, ktorý s matkou býval na prízemí.

Obvinený nožom útočil aj na švagra, ktorý sa ubránil a nôž mu zlomil.

Švagor útočníka zložil na zem a spacifikoval. Matka Andrey telefonicky privolala policajtov a záchranárov. Útočník bol agresívny až do príchodu policajnej hliadky.



Napadnutá žena, ktorá deň pred útokom oznámila svojmu manželovi, že podala návrh na rozvod, utrpela ťažké zranenia s priamym ohrozením života. Utrpela aj psychickú traumu, z ktorej sa lieči doteraz.

Rôzne zranenia utrpela i útočníkova maloletá dcéra a jeho švagor. Inžinier na pojednávaní vyhlásil, že skutok podľa obžaloby nepopiera, preto sa dokazovanie viny nekonalo. Súd ako poľahčujúcu okolnosť zobral fakt, že muž nebol doteraz súdne trestaný.

Trest sa mu zdal prísny

Voči rozsudku sa odvolal Zvolenčan, ktorý tvrdí, že trest je vzhľadom na priznanie neprimerane prísny, hoci zákon umožňuje uložiť trest na 20 až 25 rokov alebo doživotie.

Na odvolacom konaní však rovnako ako na hlavnom pojednávaní ľútosť nad tým, čo urobil, vôbec neprejavil. Iba požadoval od súdu, aby mu ustanovil iného obhajcu. Odvolací senát mu nevyhovel a prvostupňový verdikt potvrdil. Zároveň nariadil výkon trestu, ktorý si odpyká v ústave s najvyšším stupňom stráženia.



Súd mu okrem trestu odňatia slobody uložil povinnosť zaplatiť manželke bolestné viac ako 6800 eur a poisťovniam nárokované sumy. Napadnutú manželku s jej nárokom na nemajetkovú ujmu vo výške 20-tisíc eur súd odkázal na civilný proces.