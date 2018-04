Malá dedinka má jedinečnú galériu masiek z celého sveta

Zhruba 400 totemových masiek z celého sveta obsahuje na Slovensku jedinečná expozícia, ktorá sa nachádza na Honte.

9. apr 2018 o 10:27 TASR

LIŠOV. Zhruba 400 totemových masiek z celého sveta obsahuje na Slovensku jedinečná expozícia, ktorá sa nachádza v dedinke Lišov v okrese Krupina. Galériu masiek otvorili vlani v lete v jednom z pôvodných dedinských domov, zbierka sa však každým mesiacom rozrastá.

"Naposledy vo februári sme si priniesli zo Slovinska fašiangovú masku kurenta, ktorá je typickou slovinskou maskou," hovorí Jakub Dvorský, ktorý galériu spravuje.

Podstatná časť masiek pochádza od zberateľa Martina Davida Clarka, ktorý ich zbieral na svojich cestách po svete a pred časom ich daroval galérii v Lišove. Zbierka obsahuje ozajstné unikáty s historickou aj umeleckou hodnotou. Masky pochádzajú najmä z Afriky, ďalšie sú z Ameriky, Ázie a Európy.

Kým v Európe sa masky dnes používajú najmä ako atrakcia karnevalov, v Afrike či Ázii sa im dodnes pripisuje magická moc. Príslušníci rôznych kmeňov ich kedysi nosili počas bojov a dodnes sa nimi pýšia počas osláv či rôznych rituálov.

Galéria masiek vznikla v susedstve tradičnej Lišovskej izby, od roku 2009 zaradenej do evidencie zariadení Slovenského národného múzea, ktoré majú charakter múzejnej prezentácie.

Ako pre TASR uviedla starostka Lišova Emília Takáčová, expozícia je iniciatívou skupiny mladých ľudí z niekoľkých krajín Európy, ktorí pracujú pod hlavičkou britskej neziskovej organizácie Grampus Heritage and ltd. a do dediny chodia pravidelne už niekoľko rokov.