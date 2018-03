Víťazná rozlúčka HKM Zvolen so základnou časťou, do play-off z druhého miesta

Zvolenčania zakončili základnú časť výhrou. Vďaka nej tak celkovo skončili druhí so ziskom 110 bodov.

11. mar 2018 o 20:26 TASR

HC Košice - HKM Zvolen 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Góly: 36. Špirko (Matis), 40. Špirko (Chovan, Coffman), 49. Kytnár (Šišovský, Ťavoda). Rozhodovali: Novák, Štefik - Gajan, Gavalier, vylúčení: 4:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4287 divákov.

HC Košice: Habal - Čížek, Šedivý, Kessel, Dudáš, Koch, Pulli, Michalčin - Miklík, Pacan, Nagy - Kafka, Hovorka, Jenčík - Hričina, Suja, Šoltés - Hudák, Vrábeľ

HKM Zvolen: MacIntyre - Ťavoda, Kováčik, Ulrych, Ross, Bokroš, Hraško, Zeleňák - Šišovský, Kytnár, Chovan - Coffman, Steén, Obdržálek - Matis, Špirko, Ďaloga - Török, V. Fekiač, Kelemen – Síkela

Ešte pred úvodným buly si vedenie košického klubu uctilo tím, ktorý v roku 1988 získal federálny titul. Divákom sa pripomenuli takmer všetci hráči víťazného mužstva a jeho kapitán Igor Liba vhodil čestné buly zápasu. Košičania doň nastúpili v retro dresoch a s pomalším rozbehom.

Tímom nechýbalo nasadenie, ale zaujímavé momenty priniesol až záver prvej časti. V 17. minúte unikol zvolenský útočník Coffman obrancovi Kochovi, ale nádejnú akciu nedoviedol do gólového konca. Krátko na to nabil na opačnej strane Šoltés Miklíkovi, ale ani jeho pokus bez prípravy neskončil v bránke. V 20. minúte si hostia vytvorili tlak počas signalizovaného trestu, ale Coffman v nádejnej pozícii trafil iba do brankára Habala.

V 27. minúte neuspeli pred zvolenským brankárom MacIntyreom Pacan ani Miklík a následne prevzali iniciatívu Zvolenčania. Chovan si vytvoril šancu, ale neskóroval a Habal podržal svoj tím aj pri viacerých následných príležitostiach HKM. Mierna zvolenská prevaha vyústila k ukončeniu čakania na gól v 36. minúte. Špirko sa predral medzi kruhy a jeho tečovaná strela prekĺzla do Habalovej bránky - 0:1. Hokejovejším hosťom to pridalo na sebavedomí a ešte do druhej prestávky pridali ďalší gól. Na konci presilovkovej spolupráce bol opäť Špirko - 0:2.

V 44. minúte hrali hostia presilovku, šancu na hetrik nepremenil Špirko a neskóroval ani Košičan Šoltés po krátkom úniku. Domáci, ktorí opäť hrali iba na tri formácie, už v záverečnej tretine nemali dostatok síl na otočenie dvojgólovej straty. Častejšie sa hralo pred Habalom, ktorý v 49. minúte inkasoval tretí gól, keď ho prekonal Kytnár - 0:3. Košičania už v závere neodvrátili šiestu prehru v rade a v prvom kole play off sa stretnú s Banskou Bystricou. Zvolenčania narazia na Poprad.