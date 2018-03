Prvý zápas proti Myjave MVK nevyšiel, Spartak vyhral zaslúžene

V súboji o 5. až 8.miesto zohral MVK prvý zápas proti Myjave, s ktorou doteraz prehrala všetky zápasy. Séria sa hrá na dva víťazné zápasy.

11. mar 2018 o 13:36 (mim)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



TJ Spartak Myjava - MVK Zvolen 3:0 (11, 20, 20)

Zápas trval 68 minút. Rozhodovali: Tiršel a Moravčík. Divákov: 107. Najlepší hráč zápasu (MVP): Jakub Petráš (Myjava). Stav série: 1:0.

Myjava: Valo 0, Ihnát 15, Zeman 6, J. Petráš 18, Pokopec 8, Tarabus 5, libero T. Patúc (Watzka 2, Jalovecký 2, Konc 5). Tréner: Ľ. Šalata.

Zvolen: Michalec 7, Podstupka 1, Kučera 8, Kováčik 6, Kamenský 2, Vrtielka 3, libero Hraňo (Bambura 0, Vaško 1, Herich 6). Tréner: M. Vaško.

Prečítajte si tiež: Favorizovaná Nitra postúpila do semifinále, Zvolenčanov čaká boj o konečné umiestnenie

V prvom sete od stavu 3:3 domáci potiahli desaťbodovú šnúru hlavne zásluhou Ihnáta, ktorý zaznamenal štyri esá, a vďaka dôrazu na sieti v podaní Petráša. Domáci boli potom lepší vo všetkých herných činnostiach. Zvolenčanom sa úspešný útok podaril až za stavu 20:10, keď sa presadil Kučera, no bodovali už iba domáci a Pokopec premenil prvý setbal.

Do druhého dejstva nastúpili lepšie Zvolenčania, vyrovnaným výkonom a zlepšenou hrou na všetkých postoch viedli o 4 body, v polovici setu i vďaka sporným loptám v prospech domácich šiel Spartak do vedenia 13:12 a potom aj zásluhou „Zvolenčana“ Tarabusa sa dostali domáci do vedenia o šesť bodov. Pokopec premenil druhý setbal.

V treťom sete úvod patril MVK, tréner Šalata však prerušil bodovanie oddychovým časom a potom už domáci lepšie servovali, prihrávali a boli úspešnejší aj v obrane na sieti. Zvolenčanom sa síce podarilo znížiť, no za stavu 14:13 za dobrý blok do kurtu napriek protestom arbitri prisúdili domácim, ktorí premenili tretí mečbal zásluhou Herichovej chyby na podaní.

Hlasy trénerov

Ľuboslav Šalata, tréner Myjavy: „Boli sme jasne lepší, aj keď náš výkon nebol zďaleka bezchybný.“

Martin Vaško, tréner Zvolena: „Domáci lepšie servovali a prihrávali. Vyhrali zaslúžene.“