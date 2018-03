Gólové hody vo Zvolene, Trenčín otočil v zápas tretej tretine

Šláger kola medzi Zvolenom a Trenčínom trval takmer tri hodiny.

9. mar 2018 o 21:01 TASR

HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 4:5 (2:0, 2:3, 0:2)

Góly: 13. Flick (Coffman, T. Bokroš), 17. Kytnár (Michal Chovan, Šišovský), 32. Coffman (Ross, Špirko), 34. Matis (Špirko, Obdržálek) - 25. Frühauf (J. Cebák, Sojčík), 28. Radivojevič (Sojčík, T. Starosta), 36. Marcel Hossa (T. Varga, Hecl), 54. Bezúch (T. Starosta, Radivojevič), 56. Marcel Hossa (Sádecký, Holenda). Rozhodovali: Jonák, Štefik – J. Tvrdoň, R. Výleta, vylúčení: 9:7, navyše: V. Fekiač 10 minút za hrubosť, Ťavoda DKZ za opustenie striedačky – Deveaux 5+DKZ za hrubosť, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1688 divákov.

Zvolen: MacIntyre – T. Bokroš, Ross, J. Kováčik, Ulrych, Ťavoda, Hraško, Zeleňák - Coffman, Steén, Flick - Šišovský, Kytnár, Michal Chovan - Matis, Špirko, Obdržálek – Török, V. Fekiač, Kelemen - Síkela (od 30. min)

Trenčín: M. Valent – Bačík, T. Starosta, J. Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Pač - Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Hecl, Sádecký, Marcel Hossa – T. Varga, Smolka, O. Mikula – Gašparovič, D. Hudec, Deveaux

Prvá tretina bola v réžii Zvolena. Už v druhej minúte sa dostal do šance Obdržálek, ktorý sám pred brankárom Valentom neuspel. Ďalšie dve príležitosti mal domáci kanonier Coffman, ale ani on recept na gólmana Dukly nenašiel. Na opačnej strane sa hosťom naskytlo prečíslenie dvoch na jedného, no Sojčík mieril nepresne. Úvodný gól dosiahli hokejisti spod Pustého hradu v trinástej minúte. V závere pred bránkou dostal puk za čiaru zblízka Flick, čo musel potvrdiť videorozhodca. Trenčanom sa to nepáčilo, boli rozhodení a inkasovali aj druhýkrát. V sedemnástej minúte sa pri mantineli pošmykol Hossa, čo využil Šišovský, prihral Chovanovi, ktorý šikovne našiel Kytnára a jeho pohotová koncovka znamenala vedenie 2:0.

Stredné dejstvo trvalo takmer jednu celú hodinu. V jeho úvode mali šance Zvolenčania, Šišovský v prečíslení neposlal vysoký puk za Valenta a Matis pálil spoza kruhu do žŕdky. V 25. minúte hostia znížili po vyhratom buly, keď od mantinelu z väčšej vzdialenosti trafil Frühauf. O dve minúty neskôr vyprovokoval Trenčan Deveaux bitku, strhla sa hromadná 'mastenica' na ľade a rozhodcovia udeľovali tresty dlhých 22 minút. Na lavicu hanby poslali dovedna desať hokejistov. Lepšie to zapasovalo Dukle, ktorej stačilo 28 sekúnd od pokračovania hry na vyrovnanie. Z ľavej strany účinne zakončil Radivojevič, MacIntyre sa nestihol presunúť a bolo 2:2. V polovici stretnutia odmietol obrat Hecl zoči – voči gólmanovi HKM. Prišiel trest, pretože do odkrytej bránky trafil Coffman – 3:2. Následne sa bitka strhla aj vo VIP sektore, to ale neprekážalo Matisovi, ktorý pohotovo zužitkoval prihrávku Špirka a zvýšil na 4:2. Posledné slovo pred prestávkou mal Trenčín v presilovke. Marcel Hossa znížil z ľavého kruhu bez prípravy na 4:3.

V tretej tretine produkovali oba tímy útočný hokej. Na domácej strane nevyužil šancu Coffman, na hosťujúcej neprekonali MacIntyreho voľní Sojčík s Mikulom. Zvolen mohol odskočiť súperovi, lenže Šišovský a Kelemen nedokázali pretaviť do gólu svoje sólové nájazdy na Valenta. To akoby si zobral za príklad ich spoluhráč Obdržálek, pretože aj on sa dostal do rovnakého úniku v 51. minúte a stav takisto nezmenil. Zákonite za to domáci pykali, v presilovke totiž zacielil presne spoza kruhu Bezúch a po ňom otočil vývoj z rýchleho prechodu do útoku a strelou švihom Marcel Hossa – 4:5. V závere tím spod Pustého hradu odvolal brankára, ale v tlaku v šestici piaty gól nepridal a takmer trojhodinový duel prehral.