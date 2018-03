Detva nedokázala nadviazať na senzačné víťazstvo nad Nitrou

Žilinskí vlci uspeli na ľade poslednej Detvy.

9. mar 2018 o 20:17 TASR

HC 07 Detva - MsHK Žilina 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Góly: 28. Murček (Videlka, Ščurko) – 6. Váňa (Dolinajec), 11. Ondruš, 59. Ondruš, 60. Ondruš. Rozhodovali: Konc, Stano - Rojík, Vrábel, vylúčení: 3:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 330 divákov.

Detva: Hackett – Kuklev, Gachulinec, Sládok, F. Fekiač, Macejko, Šimon, Jendroľ, Vyskoč – Sitnikov, Surovka, Belluš – Žilka, Chovan, Milý – Ščurko, Šimon, Videlka – Piačka, M. Surový, Róth

Žilina: Mikoláš – Kozák, Hatala, Andersons, Roman, Mendrej, Turian, Coma, Prášil – Konečný, Hruška, Stupka – Jurík, Holovič, Handlovský – Rogoň, Ondruš, Švihálek – Váňa, Valášek, Dolinajec

Do zápasu so Žilinou nastúpili domáci hokejisti povzbudený víťazstvom nad vedúcou Nitrou. Hneď v prvej minúte sa však do zaujímavej pozície dostali hostia, keď sa v dobrej šanci ocitol Kozák. O niekoľko minút neskôr hrali hostia presilovú hru po vylúčení Piačku. V tejto početnej prevahe mohol padnúť prvý gól, keď Holovič našiel výbornou prihrávkou voľného Juríka, no ten pozorného Hacketta neprekonal. O pár sekúnd neskôr už však boli diváci svedkami prvého gólu, keď Dolinajec odviedol dobrú robotu v strednom pásme a vystrelil na Hacketta. Ten puk len vyrazil pred seba, kde stál pozorný Váňa, ktorý otvoril skóre stretnutia. V polovici prvej tretiny viedli hostia už o dva góly, rýchly útočný výpad strelou zakončil Ondruš. V ďalšom priebehu prvej tretiny sa už nič zaujímavé neodohralo a tak sa do kabín išlo za stavu 0:2.

Hneď v úvode druhej časti mohli domáci znížiť na rozdiel jedného gólu. Ščurko sa dostal do zakončenia, ale jeho strela bola zblokovaná, následne sa do koncovky dostal Videlka, ale Mikoláš ho fantasticky vychytal. Čo sa nepodarilo Videlkovi, to sa podarilo Murčekovi. Videlka najprv získal puk a potiahol ho pred bránku hostí, kde našiel Murčeka, ktorý zakončením do odkrytej bránky znížil stav stretnutia. V ďalšom priebehu druhého dejstva sa už diváci zaujímavého zakončenia nedočkali.

V úvode tretej tretiny boli aktívnejší domáci hokejisti. Videlka sa snažil v úvode tretiny niečo vymyslieť pred bránkou, no nepodarilo sa mu to. Po dlhých minutách plných nepresností sa v 52. minúte v dobrej šanci na vyrovnanie ocitli domáci. Spoza bránky prešla prihrávka na voľného Surovku, ktorého zakončenie však zneškodnil Mikoláš. Detva ihneď vzápätí hrala presilovú hru, no domáci ju zahrali katastrofálne a do poslednej päťminútovky tak išli s mankom jedného gólu. V 58. minúte sa pred bránku hostí prebil Videlka, ktorý zakončil, ale jeho strela sa nedostala za chrbát žilinského brankára. Čo sa nepodarilo domácim, sa podarilo hosťom. V 59. minúte spečatil osud stretnutia gólom Ondruš, ktorý tak zavŕšil hetrik.