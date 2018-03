Pôrodné asistentky volajú po systémových zmenách a väčších kompetenciách

Za štrnásť rokov sa ich počet znížil takmer o polovicu.

10. mar 2018 o 12:07 TASR

ZVOLEN. Slovenské pôrodné asistentky volajú po zásadných systémových zmenách, ktoré by umožnili, aby pôrody neboli pre ženy strašiakom, ale naopak, aby z pôrodníc odchádzali spokojné mamičky so zdravými bábätkami. Vyplynulo to z diskusií na 3. ročníku vedeckej konferencie s názvom Minulosť, súčasnosť a budúcnosť pôrodnej asistencie, ktorá sa konala vo Zvolene.

Ako pre TASR uviedla prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová, pôrodná starostlivosť u nás nefunguje tak, ako by mala. "Pôrodné asistentky treba dostať bližšie k ženám, a to nie len počas samotných pôrodov, ale aj počas celého tehotenstva a následného šestonedelia," povedala. "Predchádzalo by sa tak mnohým komplikáciám," dodala.

Potrebuje to ale zásadné zmeny, ktoré môže nastaviť iba ministerstvo zdravotníctva. "Všetko je o tom, ako si odkomunikujeme dané kompetencie a vôbec celú budúcnosť fungovania pôrodnej asistencie," uviedla ďalej.

Najdôležitejšie by bolo podľa nej zvolať okrúhly stôl odborníkov, pôrodných asistentiek, lekárov - pôrodníkov, zástupcov ženských organizácií, aby si navzájom povedali, čo očakávajú od zmien v pôrodnej asistencii.

Podľa výkonnej riaditeľky združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Šarloty Pufflerovej v rámci projektu, ktorý realizovali, sa pýtali slovenských žien na skúsenosti s pôrodnou starostlivosťou. "Náš prieskum ukázal, že problémov, ktoré súvisia s porušovaním práv žien, je viacero. Problém je už v organizačnom nastavení nemocníc, to znamená, že treba ináč rozložiť kompetencie," zdôraznila.

Podľa nej ženám treba v nemocniciach vytvoriť predovšetkým pokojné prostredie, zabezpečiť im súkromie, zaobchádzať s nimi s rešpektom a dostatočne ich o všetkom informovať. "Kým takáto žena nebude v centre pozornosti systému, tak sa to nezmení. Preto treba zmeniť prípravu, vzdelávanie a vytvoriť nové štandardy," pripomenula.

Pôrodné asistentky chcú dosiahnuť aj to, aby táto práca bola hradená z verejného zdravotného poistenia tak, ako je to bežné v zahraničí.

Počet pôrodných asistentiek na Slovensku sa od roku 2004 znížil takmer o polovicu a dnes ich komora eviduje iba približne 1700, pri čom ich priemerný vek je okolo 50 rokov.