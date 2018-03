Nezvládnutá zimná údržba rozhádala poslancov

Tri otázky pre právničku mesta Andreu Čečetkovú

Môže mesto jednostranne vypovedať zmluvu s dodávateľom prác okamžite, ako to navrhovali niektorí poslanci?

Pri zmluvách o dielo výpoveď vo všeobecnosti nie je štandardný spôsob ich ukončenia. Problematický pri odstúpení od zmluvy môže byť dôvod takéhoto kroku. Musíme mať nad všetky pochybnosti preukázané, že boli naplnené dôvody pre odstúpenie od zmluvy a musí sa s tým stotožniť aj súd – pre prípad, že by bola zo strany poskytovateľa služby podaná žaloba.

Ak by mesto dôvody odstúpenia od zmluvy pred súdom neobhájilo, mohla by mu byť uložená povinnosť zaplatiť náhradu škody a ušlý zisk, a to odo dňa neplatného odstúpenia od zmluvy až do 15. marca 2019. Jednostranné odstúpenie od zmluvy by znamenalo vystaviť mesto riziku.

Namietali tiež, aby sa Vahokadu faktúra nezaplatila, keďže v decembri nezvládli prvé dni sneženia. Čo by sa mohlo stať, ak by mesto faktúru neuhradilo?

V prípade, že by mesto Zvolen neuhradilo faktúru za ktorýkoľvek mesiac, muselo by platiť úrok z omeškania vo výške 0,05 percent z hodnoty fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Taktiež je to dôvod pre poskytovateľa služby na odstúpenie od zmluvy – ani to však nezbavuje mesto platiť úroky z omeškania až do zaplatenia faktúry, resp. jej započítania oproti splatným zmluvným pokutám.

Faktúra sa platí vždy len za vykonané práce na základe odsúhlasených súpisov prác. Ak by faktúra obsahovala aj údaje o prácach nad rámec odsúhlasených súpisov, bol by dôvod na neuhradenie tejto časti fakturovanej sumy. Takáto skutočnosť však doposiaľ zistená nebola.

Ak chce človek reklamovať napríklad nedoplatok vo vyúčtovaní za byt, právnici radia, aby ho v termíne zaplatil bez ohľadu na prebiehajúcu reklamáciu. Reklamácia podľa nich neznamená automatický odklad zaplatenia nedoplatku. Je toto podobný prípad?

V niečom by sme to mohli pripodobniť, avšak podľa môjho názoru toto je oveľa komplikovanejšia situácia. Tu hospodárime s verejnými prostriedkami, a preto každý jeden krok musíme dôsledne zvažovať. Každý deň kontrolujeme súpis vykonaných prác zaslaný dodávateľom a, samozrejme, si všímame aj všetko to, čo prípadne vykonané nebolo.

Za vykonané práce úplne pochopiteľne musíme zaplatiť, v prípade tých nevykonaných prác si podľa zmluvne dohodnutých podmienok môžeme uplatniť zmluvnú pokutu.