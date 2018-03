Famózny obrat Detvy proti lídrovi súťaže! (+ FOTO)

Nitra bola favoritom zápasu na ľade posledného mužstva. V tretej tretine však domáci predviedli skvelý obrat.

6. mar 2018 o 21:06 TASR

HC 07 Detva - HK Nitra 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)

Góly: 29. Videlka (Ščurko), 41. Sitnikov (Surovka, Gachulinec), 41. Fekiač (Chovan), 45. Ščurko (Videlka, Murček) – 13. Mikúš (Milam, Mezei), 18. Slovák (Korím, Lantoši), 33. Csányi. Rozhodovali: Orolin, Snášel – M. Korba, Jobbágy, vylúčení: 4:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 211 divákov

Detva: Hackett – Mar. Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Šimon, Macejko, Vyskoč, Gachulinec – Belluš, Surovka, Sitnikov – Milý, Mat. Chovan, Žilka – Videlka, Murček, Ščurko – Róth, Surový, Piačka

Nitra: Foltán – T. Milam, Mezei, Rais, J. Milam, Rýgl, Ordzovenský, Pupák, Korím – Paulovič, Krištof, T. Mikúš – Kutálek, Slovák, Blackwater – H. Ručkay, J. Ručkay, Macík – Csányi, Šiška, Lantoši

Po nevydarených výsledkoch domáci nastúpili na zápas proti Nitre s veľkým odhodlaním napraviť zlý dojem z uplynulých stretnutí a revanšovať sa tak svojim fanúšikom. Toto odhodlanie však v úvode zmaril Mikuš, ktorý v presilovej hre dostal veľa priestoru a presným pukom poslal hosťujúce mužstvo do vedenia. O pár sekúnd neskôr mohlo viesť už o dva góly, keď sa po zlej rozohrávke ocitol na osi klziska úplne voľný Korím, ktorý vyslal na Hacketta tvrdú strelu. Domáci brankár zostal po tomto pokuse otrasený, no v hre sa pokračovalo ďalej a Blackwater sa pekne uvoľnil pred Hackettom, no puk za ležiaceho brankára poslať nedokázal. V 18. minúte sa však už hosťom podarilo odskočiť na dva góly, keď pohotový Slovák zareagoval na odrazený puk a napálil ho na bránku, Hackett bol bezmocný.

V druhej tretine sa domáci snažili od úvodu skresať náskok Nitry, no prvú veľkú príležitosť v tejto časti mali hostia. Blackwater pekne našiel Ručkaya, ktorý išiel sám na Hacketta, ale trafil len kanadského brankára. Detva sa vzápätí dostala k početnej prevahe o dvoch hráčov, v ktorej však obrovskú chybu na modrej čiare spravil Macejko a Slovák sa rútil sám na Hacketta. Macejko ešte zatiahol záchrannú brzdu v podobe faulu a nasledovalo trestné strieľanie. To sa útočníkovi hostí nepodarilo využiť. V 29. minúte sa dočkala aj Detva, keď Ščurko vybojoval puk v strednom pásme a pohotovo vysunul Videlku, ktorý strelou pod brvno znížil. Domáci sa však z vedenia neradovali dlho, pretože Csányi sa presadil po chybe Fekiača a upravil stav na 1:3. V závere tejto časti mal ešte príležitosť Videlka, ale puk sa mu za chrbát Foltána pretlačiť nepodarilo.

Domáci nastúpili do tretej tretiny ako vymenení. Po osemnástich sekundách sa ešte v presilovej hre, ktorú si priniesli z druhej tretiny, presadil Sitnikov, keď Gachulinec vypálil od modrej čiary a domáci útočník dokázal puk pred bránou doraziť za chrbát bezmocného Foltána. O pár sekúnd neskôr nastal veľmi kuriózny moment, keď Fekiač poslal puk z vlastného obranného pásma na bránku Foltána a ten si ho zrazil za svoj chrbát. Parádny vstup do tretej dvadsaťminútovky podčiarkli domáci svojím štvrtým gólom, keď Videlka našiel naslepo bekhendom z rohu klziska Sčurka a ten zblízka poslal svoje mužstvo do vedenia. V 50. minúte mohli otrasení hostia inkasovať opäť, od modrej čiary vypálil Macejko, puk sa odrazil na voľného Videlku, ktorý však netrafil prázdnu bránku hostí. V závere sa hostia odhodlali k hre bez brankára, ale do výraznejšej šance sa nedostali, naopak, skóre stretnutia mohol zavŕšiť piatym domácim gólom Belluš, no ten odkrytú bránku hostí minul.

Hlasy trénerov

Josef Turek, tréner Detvy: "My sme odohrali najlepší zápas, odkedy som v tíme. Hrali sme výborne v strednom pásme a súperovi sme ponúkli šance len v oslabení. Prvú tretinu sme prehrali 0:2, ale verili sme, že so zápasom ešte môžeme niečo urobiť. V druhej tretine sme nevyužili presilovú hru o dvoch hráčov. V tretej tretine nás nakopol rýchly gól a otočili sme zápas. Hráči veľmi chceli a vrhali sa do striel. Chcem pochváliť aj brankára Hacketta, ktorý chytal naozaj fantasticky a podržal naše mužstvo v dôležitých okamihoch."

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Nám to prvé dve tretiny vychádzalo až príliš jednoducho. Do tretej tretiny sme išli v úplnej pohode, prvý gól v oslabení nás až tak veľmi nerozhodil, ale ten druhý bol obrovskou ranou pre našu psychiku. Potom sa hral hokej, v ktorom nebolo vidno, že hral prvý s posledným. Domáci hrali dobre a my sme už nemali na hokejkách taký pokoj, aby sme dokázali streliť víťazný gól."