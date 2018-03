Nepríjemnú prehru hodili za hlavu, Zvolen zdolal Liptákov

Zverenci trénera Petra Mikulu sa otriasli z prehry v Žiline.

6. mar 2018 o 20:41 TASR

HKM Zvolen - MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Góly: 6. Špirko (Hraško, MacIntyre), 15. Steen (Flick, Špirko), 23. Ross (Coffman, Kytnár), 50. Flick (Špirko, Steen), 59. Coffman (Steen) - 6. M. Sukeľ (z tr. s.), 57. Bača (Lištiak, Uhrík). Rozhodovali: Lauff, Kalina - Bogdaň, Kollár, vylúčení 7:4, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 1018 divákov.

HKM Zvolen: MacIntyre - Zeleňák, Ross, Ulrych, Kováčik, Ťavoda, Hraško, Dubeň - Coffman, Steen, Flick - Šišovský, Kytnár, Chovan - Matis, Špirko, Obdržálek - Török, Fekiač, Kelemen

Mhk 32 L. Mikuláš: Hollý - Nemec, Gründling, Kuráli, Suchý, Nádašdi, Mezovský, Moravčík, Pacalaj - Laco, Langhammer, Huna - Žiak, M. Sukeľ, Vybíral - Kriška, Piatka, J. Sukeľ - Bača, Uhrík, Lištiak

Domácim chvíľu trvalo, kým sa rozbehli do plných obrátok. V predchádzajúcom kole sa schladili po nepríjemnej prehre v Žiline a L. Mikuláš bol súper, s ktorým si mohli napraviť renomé. Šťastne však nezačali, najskôr Šišovský v 6. minúte netrafil vyprázdnenú bránku a vzäpätí po faule Ulrycha premenil trestné strieľanie M. Sukeľ. Zvolenčania rýchlo odpovedali, o 31 sekúnd neskôr Špirko, aj keď faulovaný, prekonal zblízka Hollého a v 15. minúte v presilovke dosť so šťastím Steen odrazený puk pomocou tela oblúčikom poslal do bránky hostí druhýkrát. Liptákom postupne vyprchal útočný elán, no v 13. minúte Vybíral po blafáku spálil obrovskú šancu.

Podobný obraz poskytla v komornom prostredí štadióna aj druhá tretina. V 23. minúte tečovaná strela Rossa od modrej v presilovke skončila opäť za chrbtom Hollého, domáci pridali aj ďalšie šance, či už Hraško, alebo Dubeň so žrďou, Coffman, Šišovský i Török. Hosťom ku kontaktnému gólu málo chýbalo najmä v 30. minúte pri šanci Hunu v presilovke a nádejne zapôsobila aj dorážka M. Sukeľa v 32. minúte.

V tretej tretine ešte hostia živili nádej, najmä v presilovke, v súhre plnej nepresností však mali medzery, a ak aj občas vystrelili, MacIntyre bol v bránke pozorný. Od 49. minúty presilovka piatich na troch sa skončila gólom Flicka a Liptákom, bojujúcich až do konca o prijateľný výsledok, zhasla aj posledná iskierka nádeje na zvrat. Hlavy zdvihli už len raz, keď v 57. minúte Bača po prihrávke od Lištiaka skóre šikovným tečom na chvíľu zmiernil, no v 59. minúte pri power play spečatil výsledok do prázdnej bránky Coffman.