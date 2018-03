Studená sprcha v Žiline: Zvolenčania nestrelili ani gól

Po dvoch víťazstvách Zvolena v derby zápasoch prišla nepríjemná facka od Žiliny.

4. mar 2018 o 20:05 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



MsHK DOXXbet Žilina – HKM Zvolen 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Góly: 8. Konečný (R. Hruška, Kozák), 9. Švihálek (Mendrej), 18. Švihálek (Ondruš), 19. Handlovský (Juraško), 43. Kozák (J. Jurík, Švihálek). Rozhodovali: Goga, Stano – Krajčík, M. Orolin, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 605 divákov. Zmeny: 21. MacIntyre za Šimka.

Žilina: Mikoláš – Hatala, Kozák, Roman, Andersons, Juraško, Mendrej – Konečný, Hruška, Tvrdoň – Handlovský, Holovič, Klimenta - J. Jurík, Húževka, Švihálek - Rogoň, Ondruš, Stupka

Zvolen: Šimko (21. MacIntyre) – Zeleňák, Ross, Ulrych, Kováčik, Ťavoda, Hraško, Dubeň – Coffman, Steén, Flick – Šišovský, Kytnár, Chovan – Matis, Špirko, Obdržálek – Török, V. Fekiač, Ďaloga

Prvú veľkú príležitosť mal hosťujúci Steén, ale v nájazde proti Mikolášovi v žilinskej bránke nepochodil. "Vlci" potom zaskočili súpera dvomi gólmi v priebehu necelej minúty a pol. Najskôr sa zblízka po prihrávke Hrušku spoza bránky presadil Konečný a po Mendrejovej strele a Švihálkovom teči inkasoval Šimko druhýkrát. Domáci sa dostali na koňa, hosťom nedovolili zareagovať na vývoj a neustále hrozili. Ďalšie šance na gól mali Húževka, Ondruš i Hruška, ale skóre sa menilo až po tvrdom príklepe Švihálka v 18. minúte. Zo žilinskej strany to ešte nebolo všetko, v 19. min sa šťastným gólom presadil aj kapitán Handlovský a hostí poslal do kabín so štvorgólovým mankom.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Zvolen zdolal rivala, hetrik zaznamenal Coffman. HKM preskočil Bystricu v tabuľke (FOTO)

Hostia vymenili po fiasku v prvej časti gólmanov a snažili sa spraviť niečo aj s výsledkom, lenže "vlci" kontrolovali hru. Potom sa však dvakrát previnili proti pravidlám a Zvolen takmer znížil. Presilovku, vyše minútovú o dvoch hráčov, hrali potom aj Žilinčania, ale nedarila sa im a hoci mali niekoľko dobrých možností na skórovanie, MacIntyre si držal čisté konto. V 35. min ho domáci aj prekonali, lenže rozhodcovia videli porušenie pravidiel a gól nakoniec neuznali. Ten nepadol ani v následnej presilovke Žiliny.

V tretej tretine sa čakalo, či sa hostia ešte vrátia do zápasu, ale po Šišovského šanci, ktorú vykryl Mikoláš sa znovu presadili domáci. Jurík prihral pred bránku do šance Kozákovi a domáci obranca na dvakrát prekonal MacIntyrea. Zvolen nedosiahol na čestný úspech ani v presilovke, keď v 50. minúte zneškodnil Obdržálkovu tutovku vynikajúci Mikoláš. Ten v už rozhodnutom zápase predviedol ešte niekoľko výnimočných zákrokov a svojím čistým kontom iba podčiarkol zaslúžené víťazstvo domácich.