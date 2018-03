Favorizovaná Nitra postúpila do semifinále, Zvolenčanov čaká boj o konečné umiestnenie

V búrlivej atmosfére privítali Zvolenčania vo štvrťfinále volejbalovej extraligy Nitru.

4. mar 2018 o 13:45 (mim)

MVK Zvolen - VKP Bystrina SPU Nitra 0:3 (-12, -17, -13)

Zápas trval 72 minút. Rozhodovali: Sluk a Mil. Smolko. Divákov: 200. Najlepší hráč zápasu (MVP): Miloš Horník (Nitra). Stav série: 0:2.

Zvolen: Herich 7, Kováčik 2, Kamenský 2, Vrtielka 4, Michalec 7, Podstupka 2, libero Hraňo (Kučera 1, Bartík 6, Bambura 0) Tréner: M. Vaško.

Nitra: Porubský 0, Malina 5, Mačuha 8, Rehák 12, Menner 10, Horník 13, libero Ochodnický (Kostoláni 6, Zaťko 0, Wawrzynczyk 0) Tréner: M. Kardoš.

V prvom sete začali hostia sebavedomo. Najmä Horníkovou zásluhou odskočili postupne bodovo až o sedem lôpt a pestrou hrou a dominanciou na sieti nedovolili zaskočeným domácim obrat v skóre. Hráči MVK však predviedli pred zaplneným hľadiskom aj oku lahodiace akcie, no častejšie končili v aute, či na blokoch s prehľadom hrajúceho súpera. Po smeči Kamenského mimo prvý setbal síce Herich smečom odvrátil, no po Horníkovom bloku premenili Nitrania druhý setbal.

V druhom dejstve začali domáci dobre, držali krok s favoritom až do stavu 12:12, potom znovu „úradoval“ na sieti Horník a Nitra odskočila o päť bodov. Striedajúci Bartík a Kováčik boli úspešní na smeči, priniesť zvrat sa však nepodarilo, trénerský mág Kardoš citlivo striedal a nakoniec Malina nekompromisným smečom poslal súboj do tretieho setu.

Ten priniesol na začiatku i nádej v podobe zlepšenej hry MVK, Bartík sa presadil na bloku, bodovali Kučera i Michalec, no po chybách v poli šlo do vedenia hostia. Po šesťbodovej šnúre Horník esom pripravil mečbal a Mačuha pri smeči nezaváhal. V štvrťfinálovej sérii tak uspel obhajca titulu z Nitry 2:0 a postúpil do semifinále.

Zvolenčania však v súťaži nekončia, čakajú ich súboje o 5.-8. miesto a ich súper je už známy. Bude to mužstvo TJ Spartak Myjava, ktorého vyradil Prešov. Temíny SVF zverejní po dohratí všetkých stretnutí štvrťfinále play-off.

Hlasy trénerov

Marek Kardoš, tréner Nitry: „Od začiatku sme dominovali. Odohrali sme oveľa lepší zápas ako v domácom prostredí. Boli sme lepší na servise, aj na bloku a víťazstvo je zaslúžené.“

Martin Vaško, tréner Zvolena: „Od začiatku sme boli pod veľkým tlakom, Nitra výborne podávala. Ubránila nás z okrajov siete a mali sme veľký problém zložiť lopty. Výsledok je zaslúžený, nám neostáva nič iné, len sa pripraviť čo najlepšie na zápasy o 5.-8. miesto. Som rád, že sme hrali pred vypredanou halou, ďakujem divákom.“