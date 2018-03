Detva zdramatizovala zápas až v závere, náskok Popradu bol už vysoký

Už je jasné, že Detva skončí po základnej časti na poslednom mieste. Zápas proti Popradu jej nevyšiel.

2. mar 2018 o 21:44 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



HC 07 Orin Detva - HK Poprad 3:6 (1:4, 0:2, 2:0)

Góly: 7. Belluš (Chovan, Surovka), 47. Belluš (Surovka), 47. Videlka (Murček) – 8. Bondra (Paločko, Fabian), 9. Bdžoch (Ježek, Svitana), 11. Svitana, 12. Heizer (Buc, Davydov), 30. Svitana (Abdul), 34. Ježek (Hvila, Česánek). Rozhodovali: Štefik, Lauff - Jobbágy, Rojík, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.

HC 07 Detva: Hackett – Mar. Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Šimon, Macejko, D. Jendroľ, Gaghulinec – Belluš, Surovka, Sitnikov – Milý, Gašpar, Žilka – Videlka, Murček, Ščurko – Jakubík, Surový, Róth

HK Poprad: Corbeil – P. König, D. Brejčák, Davydov, McDowell, Dinda, Fabian, Bdžoch, Česánek – Svitana, M. Nagy, Štrauch – Buc, Heizer, Vartovník – Abdul, Matej Paločko, Bondra – Hvila, Ježek, Koky

Prečítajte si tiež: Zvolen zdolal rivala, hetrik zaznamenal Coffman. HKM preskočil Bystricu v tabuľke (FOTO)

Po vysokej prehre so Zvolenom nastúpila Detva do stretnutia s Popradom zdravo namotivovaná, keď si už v 7. minúte vypracovala možnosť hrať presilovú hru, ktorú aj využila. Belluš dostal dostatok priestoru a z ľavého kruhu postupne prešiel na os klziska, odkiaľ vystrelil a zakončil nechytatelne pod brvno. Popradčania sa však z tohto inkasovania dokázali otriasť a rýchlo odpovedali. O necelú minútu neskôr zatiahol Paločko puk za bránu a peknou prihrávkou našiel Bondru, ktorý vyrovnal skóre stretnutia. O ďalšiu minútu bolo už 1:2 pre Poprad, keď Hackett podcenil ľahké nahodenie od modrej čiary z hokejky Bdžocha a inkasoval. Popradský gólový uragán pokračoval ďalej, o ďalšiu minútu neskôr vystrelil Svitana z diaľky, Hackett mal zakrytý výhľad a po tretíkrát inkasoval. Studená sprcha pre Detvu pokračovala ďalej. V 12. minúte Poprad zatlačil Detvu v jej obrannom pásme a Heizer strelil štvrtý gól svojho mužstva. Po prvej tretine sa tak išlo do kabín za jednoznačného stavu 1:4.

Po veľmi nevydarenej prvej tretine nastúpili domáci do tej druhej v lepšom rozpoložení. V 25. minúte sa do veľkej šance dostal Videlka, ktorý dostal výbornú krížnu prihrávku na pravý kruh, no prázdnu bránu sa mu trafiť nepodarilo. Popradčania na túto šancu odpovedali svojou príležitosťou, z ktorej pramenil presný zásah. Podtatranci sa dlho držali v útočnom pásme a svoj tlak dokázali zužitkovať. Svitana dostal veľa priestoru pred bránou a na dvakrát pretlačil puk za ležiaceho Hacketta. O niekoľko sekúnd neskôr mohli hostia zvýšiť komfortný náskok, keď v prečíslení dvoch proti jednému zakončoval Hvila spoločne s Kokym, no ani jeden z nich nebol v zakončení úspešný. Čo sa nepodarilo im sa však podarilo Ježekovi, ktorý získal odrazený puk a poslal ho za chrbát Hacketta.

V tretej tretine hral Poprad už len z rozumnej defenzívy a nepúšťal sa často do útoku. To sa hosťom vypomstilo, keď v 47. minúte ponechala obrana Popradu veľa priestoru Surovkovi, ktorý našiel voľného Belluša a ten strelil svoj druhý gól v stretnutí. O pár sekúnd neskôr bolo znížené na rozdiel troch gólov, keď Videlka získal puk na pravom kruhu a strelou rozvlnil sieť hosťujúcej brány. Hostí mohla benevolentná hra stáť náskok, pretože o pár sekúnd neskôr sa domáci ocitli v ďalšej obrovskej šanci. Videlka prenikol po pravom krídle a naservíroval puk Ščurkovi, ten však poloprázdnu bránu hostí netrafil. Detvanci mali vzápätí k dispozícii aj presilovú hru o dvoch hráčov, no nepodarilo sa im ju využiť a tak sa stretnutie skončilo výsledkom 3:6.

Hlasy trénerov

Josef Turek, tréner Detvy: „My sme začali dobre, dali sme gól a viedli sme. Potom sme dostali tri zlepené góly, podobne ako minulý zápas proti Zvolenu. Prvá tretina nám nevyšla, no som rád, že tie ďalšie dve sme boli v podstate vyrovnaným súperom, akurát sme nepremenili šance. V závere sme ešte zdramatizovali stretnutie, ale už tam bol veľký gólový rozdiel.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Gólový uragán Zvolena, za 18 minút 5 gólov v sieti Detvy

Marcel Ozimák, tréner Popradu: „My sme v úvode stretnutia dostali rýchly gól, no na ten sme dokázali odpovedať a odskočiť súperovi na tri góly. Mali sme veľmi dobrý pohyb a myslím si, že sme kontrolovali hru. Súperovi sme dali šancu len v tretej tretine, kde sme mali slabšie tri minúty. Chalani si dnes schuti zahrali, zastrielali si. Zápas mal svoj náboj, aj keď v podstate o nič nešlo.“