Zvolen zdolal rivala, hetrik zaznamenal Coffman. HKM preskočil Bystricu v tabuľke (FOTO)

Posledné pohronské derby malo opäť svoju kvalitu, z výhry sa radovali domáci Zvolenčania.

2. mar 2018 o 21:26 TASR

HKM Zvolen - HC '05 iClinic Banská Bystrica 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Góly: 8. T. Török, 36. Coffman (Ulrych), 55. Coffman (Steén, Flick), 59. Coffman – 25. Hrnka (Bubela, Pretnar), 49. Hohmann (Trecapelli, Bubela). Rozhodovali: Fridrich, D. Konc – R. Výleta, Tvrdoň, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 3180 divákov.

Zvolen: MacIntyre – Ross, T. Bokroš, Ulrych, J. Kováčik, Ťavoda, Hraško, Zeleňák - Coffman, Steén, Flick – Šišovský, Kytnár, Kelemen - Obdržálek, Špirko, Matis – T. Török, V. Fekiač, Martin Ďaloga

B. Bystrica: Lukáš - Ďatelinka, Kubka, Delisle, Trecapelli, Pretnar, Mihálik, A. Sedlák - Bartánus, Bubela, Hohmann - Hrnka, T. Surový, Brittain - Asselin, Faille, Skalický - Kabáč, Češík, Gabor

Prvá tretina sa začala opatrne, chýbali šance, do prvej vážnejšej sa dostal hosťujúci Bubela, no z dvoch metrov voľný MacIntyrea neprekonal. V ôsmej minúte avizoval rozhodca vylúčenie domáceho hokejistu, takže bystrický brankár Lukáš opustil svoju svätyňu. Jeho spoluhráč Mihálik zrejme o tom netušil, pretože na útočnej modrej čiare zvolil spätnú prihrávku a puk putoval medzi vlastné žrde. Kuriózny gól pripísali Törökovi – 1:0. Hostia potom hrali dve presilovky, až v tej druhej pohrozil Asselin a v závere tretiny nebezpečne ešte zakončoval Surový.

V strednom dejstve sa snažili Banskobystričania vyrovnať. Asselin neuspel zblízka a Hohmann išiel sám na brankára, ale ani on nedokázal skórovať. Podarilo sa to až v presilovke Hrnkovi. Po strele Bubelu prekonal MacIntyreho z dorážky bekhendom – 1:1. Hokejisti spod Urpína mohli ísť aj do vedenia, ak by Faille mieril presnejšie pred odkrytou bránkou. Hralo sa hore – dole, šance nechýbali na oboch stranách. V 36. minúte predviedol peknú individuálnu akciu Zvolenčan Coffman, prešiel do medzikružia a medzi piatimi hráčmi súpera vyslal parádnu strelu k žrdi – 2:1. Úradujúci majster potom zapol na vyššie obrátky, dobré možnosti na vyrovnanie mali Surový, Asselin a Bartánus, ale puk si do bránky cestu nenašiel.

V tretej tretine mal šancu na vyrovnanie zblízka Brittain, na opačnej strane zaujala delovka Kováčika spoza kruhov. Bystričania napokon opäť ťažili z presilovej hry. V 49. minúte zariadil nerozhodný stav 2:2 Hohmann. Z pravého kruhu prestrelil MacIntyrea. Stále sa hral útočný hokej, nebola núdza o zaujímavé momenty. Hrnka vypálil do žŕdky, Lukáš sa zapotil po tvrdej strele aktívneho Coffmana. Keď pred domácim gólmanom neuspel zblízka hosťujúci Faille, prišiel trest. Práve Tim Coffman v 55. minúte zakončil z pravej strany a zmenil stav na 3:2. To však nebolo zo strany tohto hráča všetko, pretože mal i ďalšie šance, napokon dosiahol gól pri bystrickej hre bez brankára na 4:2 a zaknihoval tak hetrik.

Hlasy po zápase

Peter Mikula, tréner Zvolena: „Zlepšili sme prístup k hráčom, tvrdosť hry. Vedeli sme, že Bystrica má statných hokejistov, dobre fyzicky disponovaných, no keď sú pod tlakom, dokážu urobiť chyby. A my sme ich využili. Rozhodla efektivita a rozdielový hráč Coffman. Celé mužstvo však hralo vynikajúco, teda od brankára až po posledného hráča. Bolo to pravé derby s dobrou atmosférou. Nechýbalo nadšenie a hral sa kvalitný hokej. Zabávali sme sa. Bolo to zaujímavé stretnutie.“

Tim Coffman, autor hetriku Zvolena: „Mali sme dobrý začiatok zápasu, ktoré nám príliš nejdú. Bystrica má svoju kvalitu, čo aj potvrdila. My sme dobre forčekovali a korčuľovali. Mali sme dobrý pohyb, aj mne išli dobre nohy. Nebáli sme sa do nich vlietnuť. Ja sa snažím hlavne na krídlach dostať do priestoru, z ktorého viem streliť góly. Dnes mi to vyšlo a veľmi sa teším prvému hetriku v sezóne.“

Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: „Videli sme veľmi dobrý zápas z oboch strán vo vynikajúcej atmosfére. Prvých desať minút sme boli lepší na puku, vytvárali sme si šance, ale pribrzdil nás nešťastný gól, ktorý sme si sami dali. Domáci potom vyrovnali hru. Čo ma teší, je to, že za stavu 2:1 pre Zvolen sme verili v obrat. Išli sme za vyrovnávajúcim gólom na 2:2. Mali sme tam veľa dobrých šancí, mohli sme ísť aj do vedenia. Bohužiaľ rozhodli malé chyby, ktoré sme spravili a súper ich využil. Hráčom nemám čo príliš vyčítať. Mrzí ma, že sme prehrali, lebo sme odohrali dobrý zápas a minimálne jeden bod by sme si zaslúžili.“