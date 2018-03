Gólový uragán Zvolena, za 18 minút 5 gólov v sieti Detvy

Posledné derby v sezóne sa uskutočnilo na detvianskom zimáku. Hostia zo Zvolena rozhodli o výsledku už v úvodnej tretine. HKM vďaka víťazstvu prekročili 100-bodovú hranicu.

28. feb 2018 o 21:02 TASR

HC 07 Detva - HKM Zvolen 1:6 (0:5, 0:0, 1:1)

Góly: 58. Fekiač (Sitnikov, Surovka) - 2. Chovan (Kytnár, Šišovský), 6. Coffman (Chovan, Kováčik), 7. Hraško (Obdržálek, Ross), 15. V. Fekiač (Matis), 18. Kytnár, 50. Kováčik (Špirko, Hraško). Rozhodovali: Štefík, Lauff – Bogdaň, Smrek, vylúčení: 12:8, navyše: Sládok (Detva) DKZ za nešportové správanie presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1

Detva: Hackett (15.-20. A. Nagy) – Kuklev, Chovan, Sládok, F. Fekiač, Macejko, Šimon, Gahulinec, Jendroľ – Sitnikov, Surovka, Belluš – Žilka, Gašpar, Milý – Ščurko, Murček, Videlka – Róth, M. Surový, Jakubík

Zvolen: Macintyre – Bokroš, Ross, Ulrych, Kováčik, Ťavoda, Hraško, Zeleňák, Ďaloga – Coffman, Steen, Flick – Šišovský, Kytnár, Chovan – Puliš, Špirko, Obdržálek – Matis, V. Fekiač, Kelemen

Derby stretnutie v Detve sa pred fantastickou kulisou ani poriadne nezačalo a už diváci videli prvý gól v stretnutí. Kytnár sa dostal za bránu Detvy, odkiaľ bekhendovou prihrávkou našiel dobre postaveného Chovana, ktorý pekným blafákom zasunul puk za chrbát bezmocného Hacketta. O pár minút neskôr sa domáci svojou nedisciplinovanosťou dostali do oslabenia 3 na 5 a pykali. Zvolenčania sa usadili v útočnom pásme, kde presnými prihrávkami rozhýbali brániacu sa trojicu domácich a Coffman strelou z prvej poslal puk do domácej brány. Raketový úvod zo strany hostí pokračoval ďalej, keď sa o niekoľko sekúnd neskôr tvrdou strelou presadil Hraško. Po troch inkasovaniach sa Detva mierne otriasla a začala podnikať svoje prvé útočné výpady. V 9. minúte si domáci vybojovali možnosť presilovej hry, v ktorej mali obrovskú možnosť na zníženie. Odrazený puk sa dostal presne na hokejku Sitnikova, pred ktorým zývala prázdna brána, no jeho strelu napokon fantasticky zblokoval Ulrych a zrazil tak puk na ochrannú sieť. V 15. minúte sa do brejku dostal Kelemen, ktorý zaviezol puk k mantinelu a tiesnený dokázal ešte prihrať presne na hokejku Viktora Fekiača, ktorý krásnou strelou spoza Martina Chovana vyhnal Hacketta z brány a zároveň tak strelil štvrtý gól hostí. Striedanie brankárov domácim nepomohlo, pretože Nagy inkasoval prakticky z druhej strely na jeho bránu. V oslabení sa puku zmocnil Kytnár, ktorý si to namieril do útočného pásma a vystrelil. Jeho strela prepadla Nagymu za chrbát a do kabín sa tak išlo za stavu 0:5.

V úvode druhej tretiny nastala v Detve zaujímavá situácia, keď sa Hackett vrátil späť do brány domácich, ktorí mali hneď v úvodných minútach k dispozícii presilovú hru, no využiť ju sa im nepodarilo. Druhá tretina nemala taký náboj, ako tá prvá, pretože sa dianie na ľade sústreďovalo zväčša do stredného pásma. V 34. minúte sa do útoku vydal Chovan, ktorý krásnou prihrávkou spoza brány našiel Kytnára a ten sa už radoval z gólu, lenže jeho strelu dokázal svojou lapačkou zázračne zneškodniť Hackett. V závere tretiny mali ešte hostia k dispozícii presilovú hru, v ktorej zovreli domácich, no Šišovského dobrá strela spomedzi kruhov gól neznamenala.

Tretiu tretinu odštartovali hostia zo Zvolena opäť väčšou aktivitou a čoraz viacej sa tlačili do brány Detvy. Z toho pramenilo veľké množstvo vylúčení na strane Detvy a presilovkové šance pre Zvolen. V nich však hostia veľa kombinovali a nechávali vyniknúť Hacketta. V 50. minúte sa však hostia dostali k presilovej hre o dvoch hráčov, ktorú po vyhranom buly z hokejky Špirka tvrdou strelou využil Kováčik. Zvolenčania mali vzápätí šancu na ďalší gól, keď Šišovský krásne prenikol pomedzi obrancov hostí a blafákom sa snažil prekonať Hacketta, no brankár Detvy bol úspešný. Následne sa na ľade strhla bitka, do ktorej sa zapojilo viacero hráčov. V závere stretnutia ešte zaujal gól z hokejky domáceho Fekiača, ktorý sa ocitol osamotený pred brankárom hostí a peknou strelou pod brvno ho prekonal.