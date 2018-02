Finále sa hralo v poriadnom mraze: Eva Eleková vicemajsterkou Slovenska v snežnom volejbale

Premiérové majstrovstvá Slovenska v snežnom volejbale aj s úspechom Zvolenčanky Evy Elekovej.

26. feb 2018 o 13:43 Stanislav Černák

ŠTRBSKÉ PLESO/ZVOLEN. Na Štrbskom Plese sa počas uplynulej soboty premiérovo uskutočnili prvé majstrovstvá Slovenska v snežnom volejbale. Zápasy sa odohrali na doskočisku pod malým lyžiarskym mostíkom. Vo finále sa sety hrali do 11 bodov s nevyhnutným dvojbodovým rozdielom. Na turnaji sa zúčastnilo 12 mužských a 12 ženských dvojíc. Informovala o tom Slovenská volejbalová federácia (SVF).

Do turnaja sa prihlásilo 12 mužských a 12 ženských dvojíc. Šampióni získali miestenku na prvé ME v tomto odvetví , ktoré sa uskutočnia v rakúskych strediskách Wagrain-Kleinarl a Flachau (23. - 25. marca).

Prečítajte si tiež: Začalo play-off: Zvolen držal krok s obhajcom titulu v prvých dvoch setoch

V ženskej kategórii mal zastúpenie aj zvolenský volejbal vďaka Eve Elekovej, ktorá sa už počas uplynulého roka zúčastnila na turnajoch v snežnom volejbale. Eleková so spoluhráčkou Silviou Poszmikovou patrili k spolufavoritkám turnaja. Napokon vybojovali cenné druhé miesto, keď vo finále nestačili na pár Vandáková, Bertová, ktorému podľahli 0:2 na sety. Premiérovými mužskými šampiónmi Slovenska sa stali Martin Šmahel a Michal Kollár.

„Našim cieľom bolo vyhrať, ale stačilo to „len“ na striebro. Bol to náročný turnaj, prihlásilo sa viac dvojíc ako kapacita turnaja dovoľovala a preto sa muselo hrať skráteným systémom. V skupine sme vyhrali oba zápasy, ktoré sme aj museli, ak sme chceli postúpiť do semifinále, bolo to hop alebo trop. Semifinále sme tiež zvládli, ale finále sa hralo pri mrazoch -15 a darilo sa viac našim finálovým súperkám. Hrali veľmi bojovne a tiež mali pri sebe aj trocha šťastíčka, ale vyhrali zaslúžene. Teším sa aj z druhého miesta, aj keď sme chceli vyhrať,“ okomentovala priebeh celého turnaja Eva Eleková.

Tri najlepšie ženské dvojice slovenského šampionátu v snežnom volejbale (zdroj: archív E. Elekovej)

Samotná Eleková sa s Poszmikovou za favoritky ženského turnaja nepovažovali. „Teoreticky sme možno boli favoritkami, ale pri tomto športe je o tom veľmi ťažko hovoriť. Obzvlášť pri systéme, ktorý sa hral na tomto turnaji. Skupiny sa hrali na jeden set do 15 a postupoval len prvý zo skupiny, Čiže každý volejbalista vie, že jeden set do 15 nemá žiadnu výpovednú hodnotu o kvalite hráčov, taký zápas môže vyhrať každý, kto má trošku viac šťastia, kto lepšie začne, kto sa lepšie vysporiada s mrazmi.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Vo Zvolene rastie veľký tenisový talent, Samuel Melaga dvojnásobným majstrom Slovenska

Eleková snívala o účasti na európskom šampionáte. Aj keď nepostúpila so svojou spoluhráčkou na turnaj priamo z majstrovstiev Slovenska, šanca na postup tu ešte je. „Teoretická šanca tu je. Na ME je ešte pár voľných miest pre víťazov európskych CEV turnajov, na ktorých sa ešte so Sisi zúčastníme v Turecku a Slovinsku,“ dodala zvolenská volejbalistka.