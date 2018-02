Premiéra novému trénerovi Detvy vyšla, zvíťazili na Liptove

Detva sa v súboji posledných mužstiev radovala z výhry po predĺžení.

25. feb 2018 o 21:14 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC 07 Orin Detva 1:2 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 23. Uhrík (Vybíral) - 54. Sládok (Žilka, Gašpar), 62. Mar. Chovan (Videlka, Milý). Rozhodovali: Štefik, Fridrich – Tvrdoň, Výleta, vylúčení: 4:8 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1061 divákov.

Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Tabaček, Moravčík, Gründling, Nemec, Mezovský, Nádašdi, Nitriansky, Bača – R. Rapáč, Piatka, Laco – Števuliak, Langhammer, Huna – J. Sukeľ, M. Sukeľ, Kriška – Lištiak, Uhrík, Vybíral

Detva: Viarbitsky – Kuklev, Mar. Chovan, Sládok, F. Fekiač, Macejko, Šimon, Gachulinec, Jendroľ – Sitnikov, Surovka, Belluš – Žilka, Gašpar, Milý – Ščurko, Murček, Videlka – Roth, M. Surový, Andrisík

Pre hokejistov Liptovského Mikuláša bol zápas veľmi dôležitý, ak chcú pomýšľať na postup do playoff. Po dvoch minútach mal dobrú šancu hosťujúci Videlka, ale sám proti Košarišťanovi skóre stretnutia neotvoril. Na opačnej strane mal dobrú príležitosť Števuliak, jeho pokus však zlikvidoval Viarbitsky. Detvania boli nasledujúce minúty aktívnejší. Hrozili najmä pred bránkoviskom, lenže Košarišťan si v prvej tretine udržal čisté konto.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Detva lovila v českých vodách, pod Poľanu prichádza skúsený tréner

Skóre zápasu sa napokon menilo v úvode druhej tretiny. Domáci sa dostali do výrazného tlaku, keď Viarbitskeho zasypali viacerými strelami a napokon sa ujalo zakončenie Uhríka. Liptáci mali dobrú šancu na ďalší gól hneď o dve minúty, lenže Piatka ani na viackrát neuspel. V 32. minúte sa prezentoval peknou individuálnou akciou Huna, ten však mieril iba do žrde. Detvania sa dostali do väčšieho tlaku iba v závere druhej tretiny počas dvojminútovej presilovky, ale do vážnej príležitosti sa nedostali.

Hostia sa tešili z vyrovnania až v tretej tretine. V 54. minúte sa Sládok ocitol medzi kruhmi a presnou strelou nedal Košarišťanovi žiadnu šancu. Mikulášania mali v nasledujúcom priebehu k dispozícii dve dvojminútové presilovky, ale vytúženého gólu sa už nedočkali. O víťazovi napokon rozhodlo predĺženie, v ktorom boli úspešnejší Detvania. Tí si tak z Liptova odvážajú dva body po rozhodujúcom góle Chovana.