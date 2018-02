Špirko pečatil výhru HKM Zvolen nad Popradom do opustenej brány

Po olympijskej prestávke sa vrátili do kolotoča Tipsport ligy zverenci trénera Mikulu víťazstvom.

25. feb 2018 o 20:04 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



HK Poprad - HKM Zvolen 3:5 (0:2, 0:2, 3:1)

Góly: 41. Heizer (Paločko), 46. Paločko (Ježek, Kováč), 49. Štrauch (Hvila) - 14. Chovan (Kytnár), 19. Šišovský (Chovan, Kováčik), 31. Flick (Kytnár), 40. Flick (Coffman, Chovan), 60. Špirko (Obdržálek, Coffman). Rozhodovali: D. Konc, J. Konc – Gajan, Gavalier, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1066 divákov.

Poprad: Kováč – Brejčák, König, McDowell, Petran, Fabian, Dinda, Davydov, Ježek – Štrauch, Mlynarovič, Svitana – Paločko, Heizer, Buc – Bondra, Paločko ml., Abdul – M. Nagy, Hvila

Zvolen: Macintyre – Bokroš, Ross, Ulrych, Kováčik, Ťavoda, Hraško, Síkela, Zeleňák – Matis, Coffman, Flick – Šišovský, Kytnár, Chovan – Puliš, Špirko, Obdržálek – Török, Fekiač, Ďaloga

Prečítajte si tiež: Fínsky brankár Nieminen vo Zvolene skončil

Popradčania proti Zvolenčanom nastúpili po olympijskej prestávke opäť bez "matadora" Arneho Krotáka. Za jeho návrat do mužstva a na ľad už popradskí fanúšikovia spisujú petíciu. Deje sa tak počas sezóny, ktorá mala byť pre držiteľa viacerých hokejových rekordov rozlúčková. Domáci mali prevahu iba prvých 10 minút a z aktivity vyťažili iba nastrelenú žrď z hokejky Štraucha. Postupne opraty zápasu prevzali hostia. V 14. minúte ušli do prečíslenia a na konci peknej akcie posúval puk do prázdnej brány tieňovo bránený Chovan. Minútu pred koncom tretiny išli hostia do dvojgólového vedenia, keď krátku presilovku pretavil na gól dorážkou Šišovský.

"Kamzíci" nevedeli rozbehnutému súperovi vzdorovať ani v prostrednej časti hry. V presilových hrách, ktoré trénovali počas reprezentačnej prestávky, sa neudržali ani len pred hosťujúcou bránkou. Keď za Kováčovým chrbtom skončila ľahká strela Ulrycha od modrej, Zvolenčania viedli už o tri góly. Tesne pred odchodom na druhú prestávku sa kurióznym spôsobom presadil legionár J. R. Flick. Využil zlé postavenie Kováča v bránkovisku a s prispením jeho výstroja poslal puk do siete z takmer mínusového uhlu - 0:4.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Vlhovej vyrastá konkurencia. Zvolenská lyžiarka Jančová prvýkrát bodovala v Európskom pohári

Zápletku zápasu vrátil už po pár sekundách hry v tretej tretine domáci Heizer. Matúš Paločko ho našiel vtipnou zadovkou spoza bránky a MacIntyre nemal šancu reagovať - 1:4. Po strete Ťavodu s Mlynarovičom sa domáci útočník zranil a stretnutie nedohral. V následnej presilovke sa elegantne cez celé klzisko preštrikoval Matúš Paločko a zavelil tak ku stíhacej jazde "kamzíkov". Hosťujúca lavička reagovala oddychovým časom, ale Popradčanov ním nepribrzdila. V 49. minúte sa okolo bránky hostí obtočil Štrauch a prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste - 3:4. Až do konca riadneho hracieho času dobíjali domáci zvolenskú bránu, no pri hre bez brankára spečatil výhru hostí gólom do prázdnej brány Špirko.

Hlasy trénerov

Marcel Ozimák, tréner Popradu: "My sme paradoxne v prvej tretine vytvorili požadovaný tlak, ale nevedeli sme prekonať hosťujúceho brankára. Hostia vyťažili z minima maximum a dali nám dva góly. Druhá tretina bola z nášho pohľadu najhoršia. Mysleli sme si, že nejakým krásnym spôsobom si budeme puk posúvať do prázdnej brány. Za mňa prvá a tretia tretina áno, ale s druhou spokojný nie som. V závere sme hrali vabank. Dostali sme gól do prázdnej bránky, prehrali sme. Ideme do ďalšieho zápasu, chystáme sa a verím, že sa vyvarujeme ležérnosti."

Peter Mikula, tréner Zvolena: "Do zápasu sme nevstúpili príliš sebavedome. Poprad nás tlačil a mal tam niekoľko šancí, z ktorých však na naše šťastie nedal gól. My sme kontrovali a po druhej tretine to vyzeralo na celkom solídny výsledok, ale sme sa uspokojili. To by sme neboli my, kedy sme si nedokázali skomplikovať život. Som rád, že sme vyhrali. Zápas sme chceli dotiahnuť do víťazného konca, lebo sme do Popradu prišli po tri body."