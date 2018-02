Ako sa rodí úspech. Inovátor Milan Kysel to vie. Technická akadémia je tá správna voľba

Absolventi školy zarobia často viac ako vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

26. feb 2018 o 9:21

ZVOLEN. Len nedávno získali patent na frekvenčný ochranný generátor (FOG), ktorý ochráni včelstvá pred ich najväčším škodcom, klieštikom včelím. Vyvinula ho skupinka výskumníkov, združených okolo spoločnosti Milana Kysela Agro Stud Javorie.

Milan Kysel je šéfom projektu a je tiež bývalým absolventom Technickej akadémie vo Zvolene. Pravda, v tom čase to bolo ešte stredné odborné učilište železničné, Kyseľ na ňom študoval elektrotechniku. „Už ako mladý som si uvedomoval, že elektrotechnika je odbor s veľkou budúcnosťou a aj historický vývoj ma presvedčil, že som sa rozhodol správne,“ okomentoval výber štúdia.

„V tom čase to rozhodnutie nebolo možno až také osobné, možno skôr na popud rodičov, ale mňa štúdium bavilo. Veď elektrika je dnes všade, v ktorejkoľvek sfére,“ dodal.

Vždy bol naučený spájať vedomosti s realitou života. Keď sa rozdelilo Československo, našiel uplatnenie na vznikajúcom odbore špeciálneho spojenia na ministerstve zahraničných vetecí.

„Odbor zabezpečoval komunikačné spojenie so všetkými ambasádami na svete. Na ministerstve som strávil desať rokov a bola to pre mňa veľká skúsenosť, no potreboval som sa posunúť ďalej. Dnes mám vlastnú firmu, venujeme sa aj vývoju, výskumu, ale stále je to o prepojení elektrotechniky s praxou,“ vysvetlil.

Technickú akadémiu dnes navštevujú obidvaja jeho synovia a Milan Kysel je predsedom rady rodičov. „Rozhodnutie, kde by mali synovia študovať, bolo veľmi jednoduché. Nadväzujem na to, čo som zažil ja. A keďže tu bola aj určitá historická pamäť na niektorých pedagógov, o ktorých som vedel, že sú fundovaní a dobre pripravili do života mňa, vedel som, že dobre určite pripravia aj mojich synov,“ zdôvodnil.

„Myslím, že nezaváhali ani na chvíľu,“ okomentoval otázku, či jeho synovia s výberom školy súhlasili. Napokon, majú príklad vo vlastnom otcovi.

Úrad práce obchádzajú

Hoci o štúdium na Technickej akadémii, v minulosti známej aj pod názvom strojnícka priemyslovka, nie je taký záujem ako o gymnáziá, prax hovorí v prospech akadémie. Za posledných šesť rokov, ako škola nesie názov Technická akadémia, skončilo na úrade práce podľa internej štatistiky školy len 21 jej absolventov.

Milan Kyseľ je príkladom porekadla „remeslo má zlaté dno“, rodičia aj ich deti však spravidla stále túžia po nedosiahnuteľných métach a nakoniec kroky čerstvých maturantov smerujú na úrad práce.

„Od firiem je veľký dopyt po technicky vzdelaných ľuďoch a my ich im nevieme dodať,“ priznáva riaditeľ Technickej akadémie Miroslav Chamula.

„Naši absolventi pritom zarobia často viac ako vysokoškolsky vzdelaní ľudia,“ dodáva.

Technická akadémia je typickou strednou školou, ktorá nikdy nestratila svoj punc odbornej technickej školy. Strategicky sa venuje vzdelávaniu žiakov v technických študijných a učebných odboroch, ktoré sú žiadané na trhu práce.

Vychováva žiakov v strojárskych, elektrotechnických a autoopravárenských odboroch, ktoré sú z hľadiska zamestnanosti pre absolventov veľmi zaujímavé.

„Celý rad našich absolventov sa výborne uchytil na trhu práce, majú vlastné firmy, dokonca s pobočkami v zahraničí. Už sami sú zamestnávateľmi a teraz sa vracajú k nám a spolupracujeme na poli odbornej praxe,“ ozrejmuje Chamula.

Trendové vybavenie

Škola sa prispôsobuje aktuálnym trendovým technickým a technologickým vybaveniam. Využívanie počítačovej techniky s potrebnými softvérmi je samozrejmosťou. Nezaostávajú ani pracoviská odbornej praxe a odborného výcviku, škola má dokonca vlastný, nadštandardne vybavený autoservis, ktorý poskytuje služby aj verejnosti, čo výrazne prispieva k profesionalizácii žiakov.

„Situácia na trhu práce, nedostatok kvalifikovaných a vysokokvalifikovaných odborníkov z oblasti strojárskeho, elektrotechnického a autoopravárenského priemyslu nás len utvrdzuje v tom, že dlhodobý trend našej školy je správny a perspektívny,“ podotýka riaditeľ.

Vyspelé krajiny to vedia

Technická akadémia už roky spolupracuje s viacerými firmami a podnikmi v regióne. Žiaci v nich absolvujú odborný výcvik a odbornú prax a po ukončení štúdia v nich môžu automaticky získať prácu.

„Krajiny ako Nemecko, Rakúsko alebo Švajčiarsko vedia už dlhé roky nadchnúť mladých ľudí pre odborné vzdelávanie. V tomto ako krajina zaostávame,“ podotýka Milan Bohuš, špecialista pre duálne vzdelávanie firmy Continental. Práve v Continentali je Technická akadémia zapojená do duálneho vzdelávania.

„Už dnes cítime, že na trhu chýbajú kvalifikovaní pracovníci do výroby. Ak sa s tým nič neurobí, časom nebudeme schopní plniť požiadavky trhu a nezamestnanosť bude stúpať,“ dodáva Bohuš.

Situáciu pomáha riešiť duálne vzdelávanie. Výrazne prispieva k znižovaniu nezamestnanosti mladých, pretože jej hlavnou príčinou je nesúlad medzi zručnosťami absolventov škôl a potrebami zamestnávateľov.

Zo systému profituje žiak aj firma. Žiak už počas štúdia dokáže finančne prispieť do domácnosti a navyše získa zručnosti, vďaka ktorým má dvere do firmy otvorené.

Bohuš pripomína, že duálne vzdelávanie je príležitosťou pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie a ako kvalifikovaná pracovná sila majú zaručený plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce.