Začalo play-off: Zvolen držal krok s obhajcom titulu v prvých dvoch setoch

Prvými zápasmi začalo play-off mužskej volejbalovej extraligy. Zvolenčanov, ktorí postúpili do vyraďovacej časti zo siedmeho miesta, hostil obhajca titulu VKP Bystrina SPU Nitra.

25. feb 2018 o 12:30 (mim)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



VKP Bystrina SPU Nitra - MVK Zvolen 3:0 (21, 19, 12)

Zápas trval 67 minút. Rozhodovali: Tiršel a Sarka. Divákov: 175. Najlepší hráč zápasu (MVP): Ľuboš Kostoláni (Nitra). Najviac bodujúci hráč MVK: Vrtielka 9 bodov. Stav série: 1:0.

Nitra: Porubský 2, Malina 7, Kašper 6, Rehák 3, Guzmán 11, Horník 8, libero Ochodnický (Zaťko 0, Kostoláni 18). Tréner: M. Kardoš

Zvolen: Kučera 5, Kováčik 3, Kamenský 7, Vrtielka 9, Michalec 6, Vaško 4, libero Hraňo (Herich 5). Tréner: M. Vaško

V prvom sete začali Zvolenčania dobre, dostali sa do tempa, zmazali úvodné trojbodové vedenie domácich, darilo sa na sieti Vrtielkovi i Michalcovi, dobre im sekundoval kvalitným podaním Kučera a do stavu 20:20 sedemkrát viedli. Avšak vlastnými chybami dovolili súperovi uhrať štvorbodovú šnúru, Kamenský smečom odvrátil prvý setbal, no potom Kučera daroval domácim bod riskujúc chybou na podaní.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Zvolenskí volejbalisti cestovali z Trenčína s víťazstvom

V druhom dejstve Nitrania spresnili hru, úspešnými blokmi a dôrazom pri útokoch držali súpera v defenzíve, hráči MVK postupne začali kopiť chyby a domáci získali vedenie o deväť bodov. Kamenský smečom a Kováčik esom síce odvrátili dva setbaly, no favorizovaní domáci si už víťazstvo nenechali ujsť.

Tretí set priniesol šesť bodový únik Nitry, domáci ušli až na 18:9 a ťažili z útočnej potencie hlavne Kostolániho, Guzmana a Horníka. Po Rehákovom útoku získali domáci mečbal a keď Kamenského smeč skončil v aute, zaknihovali si domáci ľahké víťazstvo 3:0 a vedenie 1:0 v štvrťfinálovej sérii play-off.

Hlasy trénerov

Marek Kardoš, domáci tréner: „Je to play off , Zvolen je tím, ktorý bude riskovať, na to sme sa museli pripraviť. Ťažšie sme sa rozbiehali, potom sme zápas mali už pod kontrolou.“

Martin Vaško tréner MVK Zvolen: „Pred stretnutím bolo jasné, kto je favoritom zápasu. My sme prišli uhrať čo najlepší výsledok a v prvom sete sa nám to relatívne darilo. V koncovke sa Nitrania bodovo odpútali a v ďalších dvoch setoch mali jednoznačne navrch. Prvý nahrávač ochorel, musel som nastúpiť ja, ale myslím si, že sme nespravili hanbu. V domácej odvete ak budeme robiť menej chýb, dokážeme súpera potrápiť.“